Wormeldingen: Geldautomat gesprengt

Unbekannte hatten den Automaten in der Rue Principale im Laufe der Nacht aus der Wandverankerung gesprengt.

(SC) - Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, wurde den Beamten um 5 Uhr ein gesprengter Geldautomat in Wormeldingen gemeldet. Unbekannte hatten den Automaten in der Rue Principale im Laufe der Nacht aus der Wandverankerung gesprengt. Das Schaufenster eines angrenzenden Kiosks wurde dabei ebenfalls zerstört, Glassplitter und Metallteile flogen meterweit.

Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Eine Untersuchung wurde in die Wege geleitet, die Spurensicherung ist vor Ort. Für die Dauer der Untersuchungen bleibt die Hauptstraße gesperrt.

Automatenknacker: Sprengen mit Guy Fawkes In Trier wird Anklage gegen eine dreiköpfige Bande von Geldautomatenknackern erhoben. Und auch in Luxemburg ist neues über die Täterbanden zu erfahren.

In der Großregion kommet es derzeit gehäuft zu Geldautomatensprengungen. Am 6. September wurde in Pommerloch ein Automat mit einem Gasgemisch in die Luft gesprengt, nachdem nur zwei Tage vorher bereits zu einer ähnlichen Sprengung in Grevenmacher gekommen war. In Trier wurde Anfang dieser Woche Anklage gegen zwei mutmaßliche Automatenknacker erhoben - ob sie auch bei Vorfällen in Luxemburg beteiligt gewesen sein könnten, ist nicht geklärt.

5 Im Laufe der Nacht wurde auf der Hauptstraße in Wormeldingen ein Geldautomat gesprengt. Das Schaufenster eines angrenzenden Kiosks wurde dabei ebenfalls zerstört. Foto: Anouk Antony/Luxemburger Wort

