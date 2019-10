lterecafé in Esch lädt zur neuen Workshop-Serie „Meng éischt Schrëtt als Boma oder Bopa“ ein.

Lokales 3 Min.

Workshops für Großeltern in Esch

Anne Julie HEINTZ lterecafé in Esch lädt zur neuen Workshop-Serie „Meng éischt Schrëtt als Boma oder Bopa“ ein.

Ohne Oma und Opa läuft nichts. Sie erziehen mit, fahren quer durch das Land, um ihre Liebsten von der Schule abzuholen und verwöhnen ohne Ende. Während Großeltern stets darum bemüht sind, die Familie zusammenzuhalten und dafür sorgen, dass die Eltern Arbeit und Familie unter einen Hut bringen können, stellen sich ihnen bei ihren täglichen Aufgaben aber auch viele Fragen.

Auf diese Fragen wollen der Club senior Mosaïque Club des Luxemburger Roten Kreuzes in Esch und das Club Haus beim Kiosk in Schifflingen zusammen mit der Eltereschoul der Fondation Kannerschlass Antworten geben. Im Zuge einer Reihe von Workshops können frischgebackene Großeltern, aber auch Omas und Opas mit langjähriger Erfahrung interessante und nützliche Tipps rund um das Großelterndasein in Erfahrung bringen.



Themen rund um die Kindererziehung

Am Mittwoch wurde die Workshopserie „Meng éischt Schrëtt als Boma a Bopa“ mit einem Vortrag über die Rolle der Großeltern in der heutigen Gesellschaft eingeläutet. In den kommenden Wochen folgen fünf weitere Workshops zu unterschiedlichen Themen rund um die Kindererziehung.

Differdingen: So kam es zur Kandidatur von Christiane Brassel-Rausch Georges Liesch erklärt, warum er auf den Differdinger Bürgermeisterposten verzichtet. Derweil reagiert die Opposition eher positiv auf die Kandidatur von Christiane Brassel-Rausch. Außer der LSAP.

„Haben die Workshops Erfolg, ist es unser Wunsch, langfristig ein Grousselterecafé einzurichten. Ein Elterecafé wird von der Eltereschoul der Fondation Kannerschlass bereits seit Längerem in Esch angeboten. Die Treffen der Großeltern finden denn auch an der Adresse des Elterecafé auf Nummer 1 an der Rue Louis Pasteur in Esch statt. Sie funktionieren nach dem gleichen Prinzip“, sagt Tania Hemmer, Verantwortliche der Eltereschoul in Esch.



So sollen die Teilnehmer im Zuge der Workshops ihre Erfahrungen schildern und sich austauschen können. Auch werden sie von den Kursleitern in unterschiedliche Themen eingeführt.



„Angesichts der sich schnell wandelnden Gesellschaft haben sich die Rolle und die Aufgaben der Großeltern zunehmend verändert. Viele Großeltern sind selbst noch berufstätig, die Familienkonstellationen haben heute nichts mehr mit denen von früher zu tun und auch dem Kindsein kommt heute eine andere Bedeutung zu“, erklärt Tania Hemmer. Auch gibt es heute kaum noch Dreigenerationenhaushalte. Aber ob Großeltern nur gelegentlich einspringen oder sieben Tage die Woche ihre Enkelkinder versorgen – sie alle haben Verantwortung zu tragen.



Workshops in Französisch

Die bevorstehenden Workshops handeln unter anderem von der Erwartungshaltung gegenüber Großeltern. Es wird über die Wertevermittlung, die Ernährungsgewohnheiten der Kinder, Erste-Hilfe-Leistungen, unterschiedliche Erziehungsstile und die Kommunikation mit Kleinkindern geredet. Die Kurse werden jeweils von externen Experten geleitet und erfolgen auf Luxemburgisch. „Sollten sie großen Zuspruch finden, werden wir auch Workshops in Französisch anbieten“, erklärt die Verantwortliche der Eltereschoul in Esch.

Das Projekt ist auf eine Initiative des Club Haus beim Kiosk in Schifflingen zurückzuführen. „Für unser Vorhaben brauchten wir aber einen Partner. Mit der Eltereschoul in Esch von der Fondation Kannerschlass hatten wir schnell den richtigen gefunden. Uns schwebten eine ganze Menge Ideen vor, wie wir das Projekt gestalten könnten. In Zusammenarbeit mit der Eltereschoul in Esch hat sich das Ganze dann schnell konkretisiert“, erklärt Marie-Anne Maroldt, Verantwortliche des Club Haus beim Kiosk in Schifflingen.

Fruchtet die Arbeit, soll das Angebot erweitert werden und der Gründung eines Großelterncafés sollte nichts mehr im Weg stehen.

Einschreibungen Bei der Workshop-Serie „Meng éischt Schrëtt als Boma oder Bopa“ handelt es sich um eine Zusammenarbeit der Eltereschoul der Fondation Kannerschlass mit dem Club Haus beim Kiosk in Schifflingen und dem Mosaïque Club in Esch. Die Vorträge und Austauschrunden finden an folgenden Tagen von 9.30 bis 11.30 Uhr im Elterecafé auf Nummer 1 an der Rue Louis Pasteur in Esch statt: dem 9., 16., und 23. Oktober sowie dem 6. und 13. November. Die Teilnahme an der Workshop-Serie kostet insgesamt 50 Euro. Interessierte können sich via Tel. 27 55 33 90 oder E-Mail: beimkiosk@clubhaus.lu anmelden. Das Elterecafé kann an der oben genannten Adresse immer dienstags und mittwochs von 14 bis 17 Uhr besucht werden. Eltern dürfen ihre Kinder auch mitbringen.