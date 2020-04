In Niederanven sind am Montag drei tote Schafe gefunden worden - im Gegensatz zu einem ähnlichen Vorfall in der vergangenen Woche konnte ein Wolfsriss jedoch nicht sofort ausgeschlossen werden.

Wolfsverdacht in Niederanven: Drei Schafe gerissen

(SC) - Am Montag wurden auf einer Weide in der Gemeinde Niederanven drei tote Schafe gefunden, die offensichtlich einem Raubtier zum Opfer gefallen sind. Die Tiere wurden wahrscheinlich ein oder zwei Nächte vor ihrer Entdeckung gerissen.

Der Fund wurde der Naturverwaltung gemeldet und die Experten sahen sich die Verletzungen der toten Tiere an: Anhand der Bisswunden und Fraßspuren konnten sie einen Wolfsriss nicht ausschließen. Erst vergangene Woche waren in der Nähe von Ingeldorf mehrere tote Schafe gefunden, sie konnten durch ein Rissgutachten allerdings auch ohne DNA-Tests eindeutig Hunden zugeordnet werden.

Um mehr Klarheit über einen möglichen Wolfsriss in Niederanven zu bekommen, wurden nun Proben aus den Bisswunden der Schafe entnommen und zur genetischen Analyse in ein Labor des Senckenberg-Instituts im deutschen Gelnhausen geschickt. Laut einer Pressemitteilung des Umweltministeriums seien die Ergebnisse der DNA-Analyse frühestens in einigen Wochen zu rechnen.

Im September 2017 wurde erstmals seit 124 Jahren wieder die Präsenz eines Wolfes in Luxemburg nachgewiesen: Ein Wolf hatte in der Nacht von dem 13. auf den 14. Juli 2017 acht Schafe auf einer Weide zwischen Garnich und Holzem gerissen. Im Dezember 2018 gab es einen weiteren Verdachtsfall im Raum Koerich/Simmern - die genetische Analyse konnte allerdings keine eindeutigen Ergebnisse liefern.

Um sich auf die Rückkehr des Wolfes vorzubereiten, hat die Naturverwaltung Anfang 2018 den Aktionsplan "Wolf" ausgearbeitet. In einer Broschüre, die Online verfügbar ist, können sich Bürger darüber informieren, wie sie sich im Falle einer Begegnung mit einem Wolf verhalten sollen.

