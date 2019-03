Nachdem eine Schafherde in Belgien attackiert wurde, fiel der Verdacht schnell auf den Wolf. Nun hat eine Untersuchung seine Unschuld bewiesen.

Wolf unschuldig: Hund verantwortlich für Schafsriss

(nal/SC) - Als Bauer Stijn Vandyck am 4. März 2018 seine Parzelle in La Roche-en-Ardenne in Belgien besuchte, fand er dort eines seiner Schafe getötet und halb aufgefressen vor. Drei weitere Schafe waren verletzt. Der Verdacht fiel schnell auf einen Wolf, der die gleiche Schafherde schon zwei Jahre zuvor angegriffen hatte. Doch DNA-Tests haben diese vorläufige Hypothese jetzt endgültig widerlegt.

Vandyck zeigte sich überrascht über die Ergebnisse der DNA-Analyse, aber er erinnert sich, dass dies auch nicht der erste Fall einer Hunde-Attacke auf seine Schafherde war. Im Sommer 2018 wurden Vandycks Schafe schon einmal von Hunden angegriffen, allerdings wurde damals kein Tier gerissen.



Der Bauer beklagte sich über den finanziellen Verlust, den der Angriff für seinen Betrieb bedeutet: "Dieses Mal ist der finanzielle Verlust beachtlich. Eines der verletzten Schafe ist mittlerweile auch gestorben. Ich habe eine Anzeige bei der Polizei erstattet und hoffe, dass der Besitzer der Hunde ausfindig gemacht werden kann, damit ich für meinen Verlust entschädigt werde." Die Koordinatorin des Réseau Loup Violaine Fichefe erklärte, dass die Möglichkeit bestehe, die gefundene DNA mit der eines verdächtigen Hundes abzugleichen und so auch den Besitzer des Tieres ausfindig zu machen.

Der wallonische Minister René Collin sagte, dass der Bauer allerdings nicht von der wallonischen Region entschädigt würde, da die Schafe eben nicht von einem Wolf attackiert wurden.