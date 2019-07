Das Tier lief einem Autofahrer in der Nacht zum Dienstag buchstäblich über den Weg.

Wolf in der Nähe von Martelingen gesichtet

Das Tier lief einem Autofahrer in der Nacht zum Dienstag buchstäblich über den Weg.

(mth) - Die belgische Tageszeitung "La Meuse" berichtete am Mittwoch von der Begegnung eines Autofahrers mit einem Wolf.

Screenshot: luxembourg.lameuse.be

Der Mann sagte der Zeitung, er sei in der Nacht zum Dienstag gegen 1.30 Uhr mit seinem Auto nach Hause gefahren, als er in der Nähe von Radelange (B), also wenige Kilometer nordwestlich von Martelingen, das Raubtier erblickt habe. Der Wolf sei anschließend geflüchtet.

Experten haben mittlerweile bestätigt, dass es sich um einen Wolf und nicht etwa um einen verwilderten Hund gehandelt habe.

Im Juli 2017 hatte die Naturverwaltung im Raum Garnich erstmals seit 124 Jahren einen Wolfsnachweis für Luxemburg erbracht und im Februar 2018 einen solchen im Raum Fouhren.