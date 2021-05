Ein 64-jähriger Radfahrer starb am Sonntag an der Mittelmosel, als ein losgelöster Wohnanhänger unkontrolliert auf den Radweg rollte.

Wohnwagen löst sich von Auto und tötet Radfahrer

Ein 64-jähriger Radfahrer starb am Sonntag an der Mittelmosel, als ein losgelöster Wohnanhänger unkontrolliert auf den Radweg rollte.

(SC/dpa) - Ein Wohnwagen hat sich am Sonntagmittag gegen 12.30 Uhr auf der Bundesstraße 53 in Rheinland-Pfalz zwischen Traben-Trarbach und Wolf von einem Auto gelöst und ist gegen zwei Radfahrer geprallt. Ein 64-jähriger Radfahrer starb bei dem Unfall an der Mittelmosel, eine 59-jährige Frau wurde schwer verletzt, wie die Polizei in Zell berichtete. Die Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Verletzte gab es nicht.

Zehn Schritte zu einem besseren Zusammenleben auf Radwegen Radfahrer und Fußgänger teilen sich die meisten Radwege. Wir haben die wichtigsten Dos and Don'ts zusammengefasst.

Ersten Erkenntnissen zufolge war ein 28-jähriger Fahrer mit seinem Auto samt Wohnanhänger in Richtung Wolf unterwegs, als dieser sich aus bisher ungeklärter Ursache löste. Der Anhänger sprang aus der Anhängekuppel des Autos, sodass der Campingwagen ungebremst und unkontrolliert in Richtung Radweg rollte. Dort erfasste der Wohnwagen die beiden Radfahrer von hinten.

Um den genauen Unfallhergang zu klären, hat die Staatsanwaltschaft Trier ein Unfallgutachten in Auftrag gegeben.

Alle aktuellen Verkehrsinfos finden Sie auf unserer Service-Seite.







Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.