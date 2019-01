Wohnungseigentümer gewinnen Prozess gegen Fernwärme-Versorger

Jahrelang ärgerten sich die Bewohner der Résidence Rive Gauche über ihre Fernwärmerechnungen. Vor Gericht haben sie erreicht, dass LuxEnergie ihnen 31 000 Euro zurückerstatten muss.

Die Résidence Rive Gauche ist eine stattliche Wohnanlage direkt an der Remicher Esplanade, mit Blick auf das Moselufer. Wenn draußen die Schneeflocken fallen, ist es in den 21 Wohnungen gemütlich warm, obwohl das Haus keinen Heizkessel hat. Angeschlossen ist es an das Fernwärmenetz des Versorgungsunternehmens LuxEnergie, das mit seinem Blockheizkraftwerk in der Rue de l'Hospice Wärme und Strom erzeugt und rund 80 Gebäude in Remich versorgt.

Für die Bewohner der Anlage ist das eigentlich eine unkomplizierte Sache: Im ersten Stock befindet sich lediglich ein kleiner Technikraum, in dem die Leitung mit 80 Grad heißem Wasser ankommt und dort das Haus mit Wärme versorgt ...