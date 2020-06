Der Brand ist im sechsten Stock eines Gebäudes ausgebrochen.

Wohnungsbrand in Rümelingen: Nebengebäude evakuiert

Pierre SCHOLTES Der Brand ist im sechsten Stock eines Gebäudes ausgebrochen.

Am Donnerstagabend ist es zu einem Brand im Zentrum von Rümelingen gekommen. Wie ein Sprecher des Corps Grand-Ducal d'Incendie et de Secours (CGDIS) auf Nachfrage bestätigte, sei der Brand im sechsten Stock eines Gebäudes in der Nähe des Rathauses ausgebrochen. Laut Aussagen von Zeugen vor Ort, ist der Brand in einer nur schwer zugänglichen Dachgeschosswohnung ausgebrochen.

Die Nebengebäude wurden indes bereits evakuiert.



Die Einsatzbedingungen würden zudem dadurch erschwert, dass der Gebäudekomplex an einem Innenhof liege, so der Sprecher der CGDIS weiter.

Rund 80 Feuerwehrleute sind im Einsatz, um dem Feuer Herr zu werden. Neben der Brandbekämpfung von oben, versuchen die Einsatzkräfte auch das Feuer aus dem Innern des Gebäudes zu bekämpfen – was jedoch nur mit schwerem Atemschutzgerät möglich ist. Aktuell sei das Feuer eingedämmt, aber noch nicht vollständig gelöscht, so ein Sprecher gegen 21 Uhr am Donnerstagabend.

Personen sollen bei dem Brand nicht zu Schaden gekommen sein.

Über die Brandursache ist indes noch nichts gewusst.



