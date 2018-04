Wohlfühlzone Industriegebiet

Bald werden die letzten freien Parzellen auf dem Potaschberg verpachtet. In Zukunft liegt der Akzent auf Nachhaltigkeit – und Freizeitwert für die Mitarbeiter.

Die Industriezone will künftig nicht allein mit harten Fakten – sprich den wirtschaftlichen Vorteilen – punkten, sondern mit Lebensqualität. Nach Feierabend sofort nach Hause fahren, das war gestern. In Zukunft sollen die Mitarbeiter der Betriebe, die sich auf dem 47 Hektar großen Gelände oberhalb von Grevenmacher angesiedelt haben, einen Teil ihrer Freizeit dort verbringen und in den Geschäften der selbst ernannten Moselmetropole einkaufen gehen.

„Wir wollen die Industriezone cosy machen“, sagt Léon Gloden und meint damit so viel wie „behaglich“ ...