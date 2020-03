Die Ankündigung Deutschlands, nurmehr sieben südlichere Grenzübergänge passierbar zu lassen, hat am Freitag im Ösling für mulmige Gefühle gesorgt.

Wohl keine Komplettsperrung entlang der Our

Die Ankündigung der deutschen Behörden, ab sofort nurmehr sieben südlichere Grenzübergänge passierbar zu lassen, hatte am Freitag im Ösling für mulmige Gefühle gesorgt.

Auch wenn am Morgen von der Tintesmühle über Rodershausen und Stolzemburg nach Vianden nirgends Verbotsschilder, Ordnungshüter oder sonstige Vorkehrungen entlang der Our zu sehen waren, so blieben viele doch zunächst beunruhigt über die ungewisse Entwicklung der Lage.

Am Nachmittag gab Premierminister Xavier Bettel in einer Pressekonferenz dann aber vorsichtig Entwarnung. Dank der Mithilfe luxemburgischer Zöllner bei den Kontrollen sollten nun auch an weiter nördlich gelegeneren Grenzabschnitten Übergänge passierbar bleiben. Entsprechende Verhandlungen liefen.

Immerhin müssten manche Pendler im Ardennen-Eifel-Raum sonst bis bis zu 100 Kilometern Umweg in Kauf nehmen.



Dieser Artikel wurde upgedatet







