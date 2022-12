In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um den Weihnachtsbaum nach Weihnachten.

Wohin mit dem Weihnachtsbaum?

Volker BINGENHEIMER

Mit dem Weihnachtsbaum ist es bei uns so eine Sache: Vor Weihnachten steht er immer auf unserer Liste der dringend zu erledigenden Dinge. Weil alle den Weihnachtsbaum mit aussuchen wollen, muss ein gemeinsamer Termin gefunden, die Familie ins Auto gestopft und natürlich noch ein Plätzchen für den Baum freigehalten werden. Wenn Weihnachten vorbei ist, scheiden sich die Geister darüber, wie lange das gute Stück im Wohnzimmer stehen soll.

Während meine Frau ihn noch am liebsten bis Mitte Januar behalten würde, finde ich ihn schon nach Silvester eigentlich aus der Zeit gefallen. Da richtet sich bei mir der Blick aufs neue Jahr und die neuen Aufgaben, die es mit sich bringt. Von Plätzchen, Lametta und „Stille Nacht, heilige Nacht“ habe ich in der ersten Januarwoche eigentlich genug. Außerdem verlieren unsere Bäume immer schon kurz nach Weihnachten die ersten Nadeln. Und schließlich nimmt so ein Baum jede Menge Platz weg.

Auf diese Weise wärmt der Baum zuerst die Herzen, dann die Stube.

Da stellt sich natürlich die Frage, was man mit einem ausgedienten Christbäumchen so anfängt. Ich habe ihn die letzten Jahre aus Verlegenheit in der hintersten Ecke des Gartens abgestellt, an das Gartenhäuschen gelehnt. Anschließend wollte ich ihn in den Kofferraum laden und in den Recycling-Hof fahren. Schlechte Idee! Nach der Fahrt von zehn Minuten musste ich eine halbe Stunde mit dem Staubsauger die Nadeln aus der Kofferraumverkleidung herauslösen.

Meine Empfehlung: Lassen Sie ihn einfach dort stehen und verschönern Sie ihn im nächsten Jahr mit grüner Sprühfarbe. Oder in Zeiten der Energieknappheit: Verfeuern Sie ihn im Kamin, wenn Sie einen haben. Dann bringt der Weihnachtsbaum gleich doppelten Nutzen: Im Dezember wärmt er die Herzen mit seinem Duft nach Tannennadeln, im Januar wärmt er die Stube.

