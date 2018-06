Wo Wiichtelcher hausen

Ein altes Haus in Beggen sollte abgerissen werden. Der Protest einiger Anwohner konnte dies verhindern. Es hieß, es sei das Wiichtelhaus. Doch, wo wohnen Wiichtel wirklich?

„Auch Wiichtelcher haben das Recht auf ein Zuhause“, hieß es vor Kurzem in Medien und sozialen Netzwerken. Gefordert, und offenbar auch erreicht, wurde der Erhalt eines Gebäudes, das von einigen Denkmalschützern als Wiichtelchershaus bezeichnet wird. Ein paar alteingesessene Beggener wollen sich an diese Bezeichnung erinnern, andere geben an, noch nie etwas von diesem Wiichtelchershaus gehört zu haben. Wohnen dort also tatsächlich Wiichtel?



Bei einem spontanen und – zugegebenermaßen – unangemeldeten Besuch vor Ort konnten leider keine Wiichtelcher angetroffen werden ...