Konkret helfen statt Päckchen verschenken: Ein Überblick über Organisationen in Luxemburg, die sinnstiftende Weihnachtsgeschenke anbieten.

Lokales 5 Min.

Internationaler Tag der Solidarität

Wo Sie vor Weihnachten den Schwächsten helfen können

Emilie CHESNÉ Konkret helfen statt Päckchen verschenken: Ein Überblick über Organisationen in Luxemburg, die sinnstiftende Weihnachtsgeschenke anbieten.

In der Weihnachtszeit rücken Werte wie das Teilen und die Nächstenliebe für viele wieder stärker in den Vordergrund.

Tatsächlich steigt im Advent die Zahl der Privatpersonen, die sich für wohltätige Zwecke engagieren möchten. Dies stellte die Caritas Luxemburg Anfang Dezember in einer Pressemitteilung fest. Damals betonte die Organisation, dass sie während der Weihnachtszeit eher Spenden als Freiwillige benötige.

Auch der Internationale Tag der menschlichen Solidarität am 20. Dezember erinnert an die Wichtigkeit des Miteinanders. Um das Zusammenleben zu fördern, bieten immer mehr NGOs in Luxemburg solidarische Geschenke an. Die Formen variieren, aber das Prinzip ist das gleiche: Eine Spende wird in ein Geschenk umgewandelt, das oft symbolischer Natur ist. Das „Luxemburger Wort“ hat einige Beispiele gesammelt, wo man sinnstiftend Geld für Präsente ausgeben kann.

Ein Geschenk für die Ärmsten der Armen

In diesem Jahr hat das Rote Kreuz Luxemburg auf seiner Website einen Weihnachtskatalog veröffentlicht. „Die Idee ist, unsere Dienstleistungen und die Bedürfnisse der Begünstigten durch konkrete und präzise Finanzierungsbeispiele darzustellen“, erklärt Tina Noroschadt, Kommunikationsbeauftragte der Organisation. Interessierte können beispielsweise 50 Euro spenden, um einen Wintermantel für eine bedürftige Person zu kaufen. Mit einer Spende von 150 Euro wiederum kann eine Familie mit ihren Kindern, die in einer vom Roten Kreuz zur Verfügung gestellten Unterkunft lebt, einen Monat lang die Heizkosten bezahlen.

Sie können Ihre Spende auch in Geschenke umwandeln, und zwar über den Verein Noël de la Rue. Die Organisation veranstaltet am 25. Dezember zwei Mahlzeiten für Obdachlose in Esch/Alzette und Luxemburg-Hollerich und verteilt unter anderem Hygienepakete. Derzeit benötigt der Verein ausschließlich Geldspenden.

Einige Menschen möchten jedoch lieber materielle Spenden tätigen. Bürger können sich dafür an die zahlreichen Sammelstellen der Caritas Luxemburg, des Roten Kreuzes und der Stëmm vun der Strooss wenden. Derzeit werden unter anderem Kleidung (Turnschuhe, Jeans, Jacken, Handschuhe, Mützen, Schuhe usw.), Bettwäsche, Badetücher, Schlafsäcke, Kinderwagen, komplette Geschirrsets, Fahrräder usw. benötigt.



Der American Women’s Club of Luxembourg (AWCL) hat in mehreren Unternehmen und an öffentlichen Orten Weihnachtsbäume aufgestellt. Auf ihrem Baumschmuck stehen die Wünsche von Kindern, die in Heimen leben. Wenn Sie an einem Baum vorbeikommen, hängen Sie einfach einen Schmuck ab und spenden den Betrag, den Sie für den Kauf des Spielzeugs benötigen. Die Organisation kümmert sich dann um den Kauf und die Verteilung der Geschenke.



In ähnlicher Weise können Sie auf der Facebook-Seite „Host families for refugees of war in Ukraine“ Möbel, Spielzeug, Kleidung oder auch Unterkünfte für ukrainische Geflüchtete anbieten.

Wählen Sie ein symbolisches Geschenk

Einige Organisationen nehmen auch Spenden im Namen eines Freundes oder Familienmitglieds an. Die Fondation Autisme Luxembourg beispielsweise sendet der Person Ihrer Wahl eine Danksagung mit einer Beschreibung des Projekts, zu dem sie beigetragen hat.

Was den Umweltschutz betrifft, so stellt Greenpeace für eine Spende in Höhe von 30 Euro Zertifikate für die Anpflanzung eines Mikrowaldes in Luxemburg aus. Über Natur&ëmwelt können Spender ein Stück Natur verschenken, um so zur Erhaltung von Fauna und Flora im Großherzogtum beizutragen.

Wir können Ihnen diesen Inhalt nicht zeigen. Sie haben nicht zugestimmt, dass diese eingebetteten Inhalte von facebook angezeigt werden. Klicken Sie hier , um Ihre Einstellungen zu ändern, und laden Sie anschließend die Seite neu. Zustimmung erteilen

Solidarität zeigen und etwas kaufen, das Sie unter den Weihnachtsbaum legen können – auch diese Möglichkeit gibt es. Die Fondation Partage Luxembourg stellt für jede Spende eine „Seed Card“ zur Verfügung, die in die Erde oder in Töpfe gepflanzt werden kann. Sie können das solidarische Geschenk auswählen, das Sie finanzieren, wie landwirtschaftliche Geräte für eine Familie im Kongo (50 Euro) oder sechs Monate Essen für Jugendliche in Guatemala (125 Euro).

Jedes Jahr organisiert der Groupe Tricentenaire den Verkauf von „Herzschokolade“, Festkörben oder Weihnachtskarten. Die Organisation unterstützt Menschen mit Behinderungen. Die verkauften Produkte stammen aus fairem Handel und kosten zwischen zwei und 150 Euro.

Verzicht auf das Päckchen

Eine weitere Option ist es, Ihre Lieben zu bitten, in Ihrem Namen zu spenden, anstatt Ihnen ein klassisches Geschenk zu machen. Dieses Konzept hat sich insbesondere anlässlich von Geburtstagen oder Hochzeiten entwickelt. Die Gefeierten posten in der Regel eine Nachricht in ihren sozialen Netzwerken und geben den Link zu einer Wohltätigkeitsorganisation ihrer Wahl an.

Unterstützung für ukrainische Geflüchtete bei der Ukrainian Community in Luxembourg, Kampf für die Menschenrechte bei Amnesty International oder Tierschutz beim Tierheim Déierenasyl … Es gibt viele gemeinnützige Organisationen und Möglichkeiten, die auf diese Weise unterstützt werden können. Auf der Website benevolat.lu finden Sie außerdem Stellenanzeigen und weitere Informationen zur Freiwilligenarbeit.

Übrigens: Spenden an als gemeinnützig anerkannte Organisationen sind ab 120 Euro pro Jahr und bis zu einer Obergrenze von 20 Prozent des gesamten Nettoeinkommens steuerlich absetzbar. Mehr Informationen auf guichet.lu

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.