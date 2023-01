287 Menschen, die aus der Ukraine nach Luxemburg geflüchtet sind, hatten ein Haustier dabei. Bei der Unterbringung wird das zur Herausforderung.

Hund, Katze und Co.

Wo Geflüchtete ihre Haustiere bei sich haben dürfen

287 Menschen, die aus der Ukraine nach Luxemburg geflüchtet sind, hatten ein Haustier dabei. Bei der Unterbringung wird das zur Herausforderung.

(SH) – Der Krieg in der Ukraine hat viele Menschen in die Flucht getrieben. Auf ihrem Weg in sichere Gefilde haben viele Flüchtlinge auch ihre Haustiere mitgenommen. Alleine in Luxemburg wurden bis Ende Dezember 287 Personen, die vor dem Krieg aus der Ukraine geflüchtet sind und ein Haustier bei sich hatten, beim Guichet unique vorstellig. Dies geht aus der Antwort von Außenminister Jean Asselborn (LSAP) auf eine parlamentarische Frage der Abgeordneten Nathalie Oberweis (Déi Lénk) hervor.

Die Abgeordnete wollte zudem wissen, warum in den Zelthallen in der Rue Tony Rollman in Luxemburg-Kirchberg, die im April vergangenen Jahres als Notlösung eröffnet worden waren, mittlerweile keine Haustiere mehr geduldet werden. Wie Asselborn erklärt, würden seit dem 30. September im Erstaufnahmezentrum Tony Rollman nicht mehr nur Menschen aus der Ukraine aufgenommen, sondern auch andere Personen, die internationalen Schutz beantragen. Dies, da die Aufnahmestrukturen des Office national de l’accueil (ONA) überlastet seien. Aufgrund dieser Änderungen und der steigenden Anzahl an Personen, die auf dem Gelände untergebracht sind, müssten die Sicherheits- und Hygienemaßnahmen garantiert werden.

Im Schnitt würden Personen, die internationalen Schutz beantragen, 14 Tage im Centre Tony Rollman verbringen. Eine Möglichkeit, Menschen, die mit Haustieren in Luxemburg ankommen, in einem Hotelzimmer aufzunehmen, habe das ONA nicht, so Asselborn. Dennoch gebe es Möglichkeiten, Haustiere unterzubringen.

In der Einrichtung der Stadt Luxemburg in Hollerich sind diese nämlich willkommen. Es werde denn auch versucht, die Tiere schnellstmöglich hier unterzubringen. Im Dezember befanden sich denn auch insgesamt 21 Tiere in der Struktur in Hollerich: acht Hunde und 13 Katzen.

