Lokales 2 Min.

Projekt "Tutti Frutti"

Wo dieses Schild steht, darf gratis Obst gepflückt werden

Glenn SCHWALLER Die elf Pro-Sud-Gemeinden wollen ihre Obstgärten für jeden zugänglich machen. Am Mittwoch wurde die nächste Phase des Projekts vorgestellt.

Sie sind gesund, tragen zumindest indirekt zum Erhalt der Biodiversität bei und wachsen quasi vor der eigenen Haustür: Früchte aus den kommunalen Obstgärten. Nicht weniger als 77 solcher Bongerten gibt es alleine in den elf Gemeinden des Pro-Sud-Syndikats. Seit zwei Jahren versuchen diese, ihre Obstgärten stärker zu bewerben und für alle Bewohner zugänglich zu machen. Am Mittwoch wurde die dritte Phase des Pilotprojekts „Tutti Frutti“ vorgestellt.

Nachdem die Südgemeinden bereits 2021 damit begonnen hatten, ihre Obstgärten zu identifizieren, wurde im vergangenen Jahr eine Online-Karte erstellt, auf der alle Bongerten angezeigt werden. Immerhin 22.000 Nutzer haben die digitale Karte im letzten Jahr aufgerufen, wie es von offizieller Seite heißt.

Nun folgt der nächste Schritt, indem die Sichtbarkeit der Obstgärten verbessert werden soll, wie der Escher Bürgermeister und Pro-Sud-Präsident Georges Mischo (CSV) während einer Pressekonferenz am Dienstag erklärte.

Zwei unterschiedliche Kampagnen, ein gemeinsames Ziel

Demnach sollen die Obstgärten neue Hinweisschilder erhalten, welche die Eingänge der Bongerten markieren. 56 dieser Schilder in Form eines Apfels mit der Aufschrift „Hei däerft Där plécken“ wurden bereits produziert. Wer an einem Obstgarten mit einem solchen Hinweisschild vorbeikommt, darf sich also kostenlos an den dortigen Früchten bedienen.

Pro-Sud-Präsident Georges Mischo stellte die dritte Phase des Projekts am Dienstag im Escher Ellergronn vor. Foto: Guy Jallay

Die Hinweistafeln ergänzen somit die Kampagne „Gielt Band“, die 2021 ins Leben gerufen wurde und in diesem Jahr bereits in dritter Auflage stattfindet. Das Konzept hinter der Aktion ist recht einfach und dem der Obstgärten sehr ähnlich: Trägt ein Baum das gelbe Band mit der Aufschrift „Hei dierft Dir plécken“, kann sich an dessen Obst kostenlos bedient werden.

Ziel der Aktionen ist es, dafür zu sorgen, dass reife Früchte verwendet werden und nicht lediglich auf dem Boden landen und dort verfaulen. Auch soll allgemein ein Zeichen gegen die Verschwendung von Nahrungsmitteln gesetzt und lokale Lebensmittel stärker in den Fokus gerückt werden.

Gielt Band stößt auf große Nachfrage

Seit vergangenem Jahr beschränkt sich die Kampagne nicht mehr nur auf Gemeinden, denn auch Unternehmen und Privatpersonen dürfen teilnehmen. Sie können die gelben Bändchen beim Landwirtschaftsministerium bestellen, die eigenen Bäume damit versehen und somit signalisieren, dass deren Obst von jedem gepflückt werden darf.

Wer dieses Band sieht, darf sich am Obst bedienen. Foto: Guy Jallay

Das Angebot scheint durchaus auf eine starke Nachfrage zu stoßen, wie Landwirtschaftsminister Claude Haagen (LSAP) erklärte. Demnach wurden bis jetzt bereits rund 4.700 gelbe Bändchen verteilt, darunter an die 66 teilnehmenden Gemeinden, aber auch an zahlreiche private Akteure.

Obstgärten tragen zum Erhalt der Biodiversität bei

Was die kommunalen Obstgärten betrifft, wurde während der Pressekonferenz erneut deren Bedeutung im Kampf gegen den Klimawandel und für den Erhalt der Artenvielfalt betont.

Warum die „Minetter Schof“ so wichtig sind Neben dem Erhalt der Biodiversität verfolgt das Projekt „Minetter Schof“ seit Neuestem ein weiteres Ziel.

Die Bongerten liefern nicht nur frisches Obst, sie dienen auch als Lebensraum für zahlreiche Tiere und Insekten und tragen dazu bei, die unterschiedlichen Obstsorten zu erhalten. Immerhin über 700 gibt es davon in Luxemburg, darunter alleine 200 unterschiedliche Apfelarten.

Doch die Obstgärten sind bedroht, wie Richard Dahlem, Pomologe bei natur&ëmwelt berichtet. Zählte Luxemburg im Jahr 1902 noch mehr als 1,1 Millionen hochstämmige Obstbäume, waren es 1992 nur noch 245.000. Heute wird deren Anzahl auf 150.000 geschätzt, bis 2050 könnten es Prognosen zufolge sogar nur noch 50.000 sein.

