(m.r.) - Der neue Haushaltsentwurf des Finanzministeriums sieht die Anschaffung von 6000 neuen Ipads für den Schulgebrauch vor. Um die Geräte entsprechend nutzen zu können, bedarf es in den Schulen allerdings eines kabellosen Internetanschlusses. Mittlerweile gibt es in allen Lyzeen des Landes und in immer mehr Grundschulen WLAN. In neuen Schulgebäuden ist zudem in jedem Klassenzimmer ein entsprechendes Sendegerät vorgesehen.

So können die Schüler zwar eine multimediale Bildung erhalten, gleichzeitig sind sie aber auch einer zusätzlichen Strahlenbelastung ausgesetzt. Deshalb wollte die CSV-Abgeordnete Marine Hansen in einer parlamentarischen Frage an Bildungsminister Claude Meisch wissen, was das Ministerium unternimmt, um mögliche Gesundheitsschäden durch die WLAN-Netzwerke zu verhindern.

Welchen Einfluss die elektromagnetischen Strahlen auf die Gesundheit haben, ist wissenschaftlich umstritten. Das Ministerium setzte bei der Einrichtung der kabellosen Internetanschlüsse allerdings lieber auf Vorsicht statt auf Nachsicht, so Meisch in seiner Antwort.

Nicht immer in Betrieb



Das „Centre de gestion informatique de l'éducation“ (CGIE) des Bildungsministeriums rät deshalb, dem Schulpersonal unter anderem die Sendegeräte nicht ständig angeschaltet zu lassen und die Antennen so weit entfernt wie möglich von den Schülern zu installieren.

Zudem arbeitet das CGIE dem Bildungsministerium zufolge im Rahmen des Programmes „eduWiFi“ an der Einrichtung von „intelligenten“ Wlan Netzwerken. Diese sollen die Belastung automatisch gering halten. Etwa sollen die Geräte nur Strahlen aussenden, wenn sie auch genutzt werden.

Auf Anfrage des Lehrpersonals organisiert das Bildungsministerium zudem gemeinsam mit dem Gesundheitsministerium entsprechende Informationsveranstaltungen in den Schuleinrichtungen.



Messung und Auswertung



Die Strahlenbelastung in den Schulgebäuden wird außerdem vom Gesundheitsministerium überwacht. Durch die Auswertung der Daten soll die Anordnung der WLan-Sendegeräte optimiert werden, um die Strahlenbelastung möglichst gering zu halten.

Bildungsminister Meisch weist aber darauf hin, dass die Strahlenbelastung dieser Geräte als gering einzuschätzen ist. Diese nehme schon ab einer Distanz von 12,5 cm drastisch ab.