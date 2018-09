Am Tag der Ersten Hilfe soll sich jeder Gedanken über sein Können machen. Erste Hilfe zu leisten ist ganz einfach. Doch es muss gelernt sein. In manchen Ländern werden bereits Schulkinder an das Thema herangeführt.

Lokales 3 Min.

Wissen, wie man hilft

Diana HOFFMANN Am Tag der Ersten Hilfe soll sich jeder Gedanken über sein Können machen. Erste Hilfe zu leisten ist ganz einfach. Doch es muss gelernt sein. In manchen Ländern werden bereits Schulkinder an das Thema herangeführt.

„Kann jemand hier erste Hilfe?“. Ein Satz, den niemand in seinem Leben hören möchte. Doch genau diesen Satz hörte David eine verzweifelnd klingende Person aus der Ferne rufen. Der junge Mann war gerade im Urlaub und Erste Hilfe konnte er zu dem Zeitpunkt nicht – noch nicht. Nach diesem schrecklichen Erlebnis entschied er sich, eine Erste-Hilfe-Grundausbildung zu absolvieren, damit er in Zukunft nicht einfach nur daneben steht und zusehen muss.

Vergangenes Jahr absolvierten Statistiken des Corps grand-ducal d'incendie et de secours zufolge hierzulande in etwa 11 000 Personen freiwillig eine Erste-Hilfe-Grundausbildung ...

Als Abonnent des Luxemburger Wort (Komplett- oder Digital-Abo) können Sie direkt auf alle Inhalte von Wort+ zugreifen. Sofort weiterlesen Senden Bitte geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein. Geben Sie einfach Ihre E-Mail Adresse ein und lesen Sie den vollständigen Artikel.