Wirbel um Referendumsresultat in Leudelingen

Anne Julie HEINTZ Anders als vom Leudelinger Wahlbüro verkündet, sollen 58,5 statt 59,4 Prozent für den Bezirkswechsel sein.

Eine Woche nach dem konsultativen Referendum über einen möglichen Bezirkswechsel hat sich nun der Gemeinderat Leudelingen mit dem Resultat der Bürgerbefragung auseinandergesetzt. Dabei gab es Differenzen über die genauen Prozentsätze. Bürgermeisterin Diane Feipel wiederholte nochmals das am 26. Mai vom Wahlbüro ausgegebene Resultat, demzufolge sich 59,41 Prozent der Wähler für einen Wechsel vom Südbezirk ins Zentrum ausgesprochen haben. Dem widersprach Rat Lou Linster, der 58,5 Prozent Ja-Stimmen anführte.



Diane Feipel erläuterte nochmals die offiziellen Angaben des Wahlbüros. Demnach hätten 677 Wähler für den Bezirkswechsel gestimmt, 479 dagegen. Von den 1 204 Wahlzetteln seien 48 ungültig gewesen. Insgesamt seien also 1 156 gültige Stimmzettel zurückbehalten worden, davon seien 353 per Brief eingegangen. 59,41 Prozent hätten sich also dem Wahlbüro zufolge für den Bezirkswechsel ausgesprochen. Tatsächlich ergibt sich bei 677 Ja- und 479 Nein-Stimmen bei 1 156 gültigen Stimmzetteln ein Resultat von 58,56 zu 41,44 Prozent – wie nun in der Sitzung von Rat Lou Linster angemerkt.



Linster übte Kritik am Wahlbüro aus und zeigte sich erbost darüber, dass dieses falsche Zahlen veröffentlicht. Diese hätte man vor der Kundgebung überprüfen müssen. Der Schöffenrat wies jede Kritik von sich und kündigte an, bei den Verantwortlichen des Wahlbüros nachzufragen.

Nächste Schritte



Auch wollte Linster wissen, welche weiteren Schritte der Schöffenrat bezüglich des Wahlergebnisses zu unternehmen gedenkt. Laut ihm sei es angebracht, weiterhin Einsatz zu zeigen. Schöffe Raphaël Gindt erklärte, dass man gleich am Folgetag des Referendums die Resultate per Brief an das Innenministerium gesandt habe.



Eine zeitnahe Unterredung mit den dortigen Verantwortlichen mache laut ihm aber keinen Sinn. Es gelte, erst einmal abzuwarten, wie das Ministerium die jüngsten Entwicklungen werte. „Es ist unsere Pflicht, dem Ergebnis des Referendums nachzugehen. Dies werden wir auch tun“, so Gindt. Des Weiteren sei eine Unterredung mit dem Kopstaler Schöffenrat seitens der Leudelinger Mehrheit vorerst nicht angedacht. Man würde sich möglichen Gesprächen nicht verschließen, Priorität hätten sie aber keine.