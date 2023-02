„Wir genießen Portugal viel mehr, seit wir hier sind"

Karrieremöglichkeiten, Lebensqualität und bessere Chancen für ihre Kinder. Dies waren einige der Gründe, die António David und Bárbara Reis veranlassten, nach Luxemburg zu kommen. Aber ihr Herz schlägt auch für Portugal.

Karrieremöglichkeiten, Lebensqualität und bessere Chancen für ihre Kinder. Dies waren einige der Gründe, die António David und Bárbara Reis veranlassten, nach Luxemburg zu kommen. Aber ihr Herz schlägt auch für Portugal.

Im Alter von elf Jahren weiß Rodrigo bereits, was er später einmal werden möchte: Bürgermeister. Das hat er sogar dem Bürgermeister von Hesperingen erzählt und zeigt, wie wohl sich der 11-Jährige im Großherzogtum fühlt. Rodrigo ist der älteste Sohn von António David und Bárbara Reis, zwei erfolgreiche Portugiesen, die vor zehn Jahren nach Luxemburg kamen. Heute leben sie in Howald und könnten nicht besser integriert sein.

Rodrigo ist elf Jahre alt. Foto: Alain Piron

Die beiden lernten sich in Polen im Rahmen des Erasmus-Programms kennen. Nach dieser Erfahrung hatten sie „Lust auf eine internationale Arbeitserfahrung“, wie sie erzählen.

Die Gelegenheit bot sich, als António ein Jobangebot erhielt. „Ich habe einen Abschluss in Umwelttechnik vom Instituto Superior Técnico und kam durch eine Einladung hierher, um in einem Beratungsunternehmen zu arbeiten, das Projekte mit der Europäischen Kommission/Eurostat im Bereich der Umweltstatistik durchführte“, erzählt er.

Während der sechs Jahre, die er in diesem Unternehmen arbeitete, verbrachte er zweieinhalb Jahre als externer Auftragnehmer bei der Kommission. Derzeit arbeitet António David im Umweltbereich eines der größten luxemburgischen Unternehmen, ArcelorMittal.

Bárbara Reis hat einen Abschluss in Industriechemie von der Universität Covilhã und arbeitet heute in einer großen Luxemburger Bank.

Die Krise von 2008 brachte sie dazu, in den Finanzbereich einzusteigen. „Als ich nach Arbeitsmöglichkeiten in Lissabon suchte, kam eine französische Bank auf mich zu und stellte in allen Bereichen ein, bevorzugt im Ingenieurwesen und mit sechsmonatiger Ausbildung in Paris. Also ging ich hin. Das war wie eine Startrampe. Es lief sehr gut in Paris und in Lissabon. Nach sechs Monaten wurde ich eingeladen, Teamleiter zu werden. Ich kann mir nicht vorstellen, wieder in die Chemie zu gehen“, gesteht sie.

António David und Bárbara Reis sehen im Leben in Luxemburg viele Vorteile. Sie vermissen aber auch ihre alte Heimat. Foto: Alain Piron

Erste Woche im Hotel

Als sie in das Großherzogtum kamen, war gerade das erste Kind des Paares geboren worden. „Die Eingewöhnung von Rodrigo war einfach, weil er erst drei Monate alt war“, erinnern sie sich.

„Am Anfang wohnten wir eine Woche lang in einem Hotel“, erzählen sie. Nach zunächst erfolgloser Suche führte schließlich der Kontakt eines Freundes zur passenden Unterkunft. „Wir fanden eine Wohnung in Düdelingen, die einem netten Ehepaar gehörte, das sehr hilfsbereit war und uns Möbel, Gabeln und Geschirr überließ“, erzählen sie.



Es dauerte nicht lange, bis auch Bárbara eine Arbeit in Luxemburg fand. Ihr erster Antrag auf eine interne Versetzung von der Bank, für die sie in Portugal arbeitete, nach Luxemburg wurde nicht angenommen. Als die Personalabteilung jedoch feststellte, dass die Entscheidung, ins Großherzogtum zu gehen, endgültig war, änderte sich das Blatt. Das Unternehmen wollte Bárbara in der Gruppe behalten.

Bárbara erinnert sich, dass sie die Vorstellungsgespräche „mit Rodrigo auf dem Schoß“ führte, sagt sie amüsiert. Alles lief sehr gut, sie konnte sich am Ende aussuchen, zu welchem Team sie gehen würde. „Ich hatte tolle Chefs. Damals stillte ich noch, und mein Chef rief die Personalabteilung an, um mir Stillurlaub zu gewähren“, erinnert sie sich. António und Bárbara werden die Menschen, die ihnen auf ihrem Weg geholfen haben, nie vergessen. Deshalb sind sie immer bereit, denen zu helfen, die gerade erst im Großherzogtum ankommen.

Organisation, Sauberkeit und weniger Bürokratie

Die Stärken von Luxemburg liegen in der „Organisation und Sauberkeit des Landes“. António lobt die geringere Bürokratie in Luxemburg. „So kann ich zum Rathaus gehen und in 30 Minuten zwei oder drei Dinge erledigen, für die ich in Portugal einen ganzen Tag bräuchte“, sagt er und fügt hinzu, dass er hier sogar direkt mit der Person gesprochen hat, die sich um seine Steuern kümmert. Aber natürlich gibt es auch viele Dinge, die er an Portugal vermisst.

„Wir vermissen die Sonne und die menschliche Wärme“, sagen beide gleichzeitig. Deshalb fahren sie auch zwei- bis dreimal im Jahr nach Portugal. „Im Sommer fahren wir mindestens drei Wochen an die Algarve. Wir brauchen die Sonne, ich bin in Strandnähe aufgewachsen und wir vermissen die Sonne und den Strand sehr“, sagt Bárbara.

Obwohl sie eine ganz besondere Gruppe von sehr engen portugiesischen Freunden haben, haben sie in Luxemburg viele Kontakte zu anderen Menschen aus verschiedenen Teilen der Welt verknüpfen können.

Die Kinder der Familie sind gut integriert. Foto: Alain Pieron

Tausende von Orten

In Luxemburg ist die Freizeit immer sehr ausgefüllt. „Wir grillen sehr gerne mit Freunden am Obersauerstausee. Wir machen gerne Wochenendausflüge, um andere Städte in anderen Ländern zu besuchen. Im Umkreis von drei Autostunden gibt es Tausende von Orten zu besichtigen“, erzählen sie begeistert. Eine weitere Stärke des Landes ist seine Multikulturalität. „Für die Kinder ist es großartig, in diesem multikulturellen Umfeld zu leben, in dem sie mit so vielen Menschen aus verschiedenen Ländern Kontakt haben“, beschreibt Bárbara.

Ihre Kinder Rodrigo, 11, und Sofia, 7, sprechen ohne große Schwierigkeiten vier Sprachen. Selbst die jüngste, Diana, eineinhalb Jahre alt, spricht nur Französisch und Luxemburgisch. Das Großherzogtum bietet ein Umfeld, das es ihnen ermöglicht, „die Sprachen jeden Tag in einem realen Kontext zu üben und von klein auf in der Schule zu lernen, die Andersartigkeit des anderen zu akzeptieren“, erklärt Bárbara.

Sofia ist sieben Jahre alt und in Luxemburg geboren. Foto: Alain Piron

Die Familie kocht weiterhin hauptsächlich portugiesisch und findet die benötigten Produkte überall. „Ich bin seit zehn Jahren hier und bin höchstens einmal in einen portugiesischen Supermarkt gegangen, weil es heute in fast allen anderen portugiesische Produkte gibt“, berichtet Bárbara.

Über ihre Heimat halten beide sich weiterhin über die nationalen Nachrichten auf dem Laufenden. „Wir sehen uns die Nachrichten im portugiesischen Fernsehen an, und zu Hause sprechen wir nur Portugiesisch“, verrät António. Bárbara ergänzt, dass sie bereits Luxemburgisch versteht und dass es durchaus möglich ist, hier zu leben, ohne Deutsch und Französisch zu sprechen.

Beide haben noch nicht daran gedacht, die luxemburgische Staatsbürgerschaft anzunehmen. Aber sie wissen, dass ihre beiden jüngsten Töchter, Sofia und Diana, mit 18 Jahren die luxemburgische Staatsbürgerschaft haben können, da sie in Luxemburg geboren wurden.

Haben sie jemals daran gedacht, nach Portugal zurückzukehren?

„Wir hatten mehrere Phasen“, antworten sie. „Wir vermissen unsere Familie, aber hier können wir unseren Kindern mehr Möglichkeiten bieten als in Portugal. Um ihnen das zu bieten, was wir hier haben, hätten wir in Portugal sehr hohe Gehälter gebraucht, um die öffentlichen Schulen und die außerschulischen Aktivitäten wie Musik, Sport und Sprachen zu bezahlen“, beschreibt Bárbara.

„Hier können wir uns nicht beschweren, selbst für diejenigen, die nur einen Mindestlohn verdienen, gibt es die gleichen Bedingungen in den Schulen und im Gesundheitswesen, und die Unterstützung ist für alle gleich“, fügt sie hinzu. Auch die Karrierechancen und Anerkennung für harte Arbeit seien in Luxemburg besser. „ Wir zahlen hier eine Menge Steuern, aber wir sehen, dass sich das auszahlt. Wir haben kostenlose öffentliche Verkehrsmittel und eine hohe Lebensqualität“, sagen sie.

Bárbara sagt: „Ich kann nicht immer an die guten Dinge denken, die ich in Portugal habe, denn sonst geht es mir hier auch nicht gut. Wir genießen Portugal viel mehr, seit wir hier sind. Wir haben eine Wohnung an der Algarve und können mehrere Wochen in den Urlaub fahren. Wenn sie mit der Schule fertig sind, fahren ihre Kinder für zwei Monate zu ihren Großeltern und Cousins nach Portugal“, erzählen sie.

Haben sie sich in Luxemburg jemals diskriminiert gefühlt? „Ja“, die Antwort kommt wie aus der Pistole geschossen. „Als wir in dieses Viertel zogen, hörten wir Kollegen aus Luxemburg sagen, wie es möglich sei, dass Portugiesen bereits eine Wohnung in Howald haben“, erinnert sich Bárbara. António erinnert sich an einen Luxemburger, der während der Fußball-Europameisterschaft sagte, er wolle nicht, dass Portugal gewinnt, weil er die Portugiesen hasse.

Freunde wie eine Familie

„Wir haben mehrere Freundeskreise, und ich weiß, wenn ich sie brauche, kann ich auf sie zählen. Die Tatsache, dass wir hier keine Familie haben, bringt uns näher zusammen, im Herzen sind wir füreinander eine Familie“, beschreibt Barbara. „Als die Pandemie ausbrach, hatten wir Nachbarn, die uns Sachen vorbeibrachten, und samstags hatten wir immer Croissants vor der Tür.“

Wenn António David und Bárbara Reis in Rente gehen, werden sie nach Portugal zurückkehren. „Wir werden unsere Füße im Wasser baden. Ich sehe mich in der Ruhe der Algarve leben und die Sonne und das Meer genießen“, erzählt Bárbara.

Dieser Artikel erschien ursprünglich bei Contacto.

Übersetzung: Dustin Mertes



