"Wir brauchen den Agrarwandel"

Rülpsende Kühe sind schlecht fürs Klima. Sie gehören deshalb auf die Weide, meint Dr. Anita Idel

Dr. Anita Idel ist studierte Veterinärin und Agrarexpertin. Während der Transition days präsentierte sie ihre zentrale These: Rinder bewahren bei nachhaltigem Weide-Management den Boden und die biologische Vielfalt und wirken als Klimaschützer auf der Weide.

In Zeiten des Veganismus und der Kritik an der Massentierhaltung wirken ihre Thesen geradezu provokant. Die Kuh ist kein Klimakiller, so der Titel ihres Buches. Hat sich die Wissenschaft etwa geirrt?



Rinder rülpsen Methan, ein Gas das 25 mal klimarelevanter ist als Kohlendioxid ...