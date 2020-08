Winzer erwarten Spitzen-Jahrgang

Warmes, sonniges Wetter und gesundes Lesegut: Die Winzer der Luxemburger Mosel bereiten sich auf die Ernte eines hervorragenden Jahrgangs vor.

Dank des warmen, sonnigen Sommers erwarten die Winzer an der Luxemburger Mosel einen ausgezeichneten Jahrgang 2020. Die Lese wird in diesem Jahr am 7. September beginnen und damit so früh wie bisher in kaum einem anderen Jahr.

Über das Wetter im Frühling und Sommer können sich die Genossenschafts- und Privatwinzer in diesem Jahr nicht beschweren. An den Stöcken hängen durchweg reife, kerngesunde Trauben. "Es ist ein Genuss, dieses Lesegut zu sehen", sagt Serge Fischer vom Weinbauinstitut IVV in Remich.

Trockenheit erst zum Schluss

Die im Weinbau gefürchteten Pilzkrankheiten waren in diesem Jahr kein Thema. Dank einiger Regenfälle im Mai und Juni hätten die Rebstöcke die vielen Sonnenstunden und die hohen Temperaturen im Hochsommer gut verkraftet. Erst in den letzten Wochen mache sich die ausgeprägte Trockenheit bemerkbar, so dass Junganlagen zum Teil bewässert werden müssen.

Die völlig trockenen Monate Juli und August führen allerdings auch dazu, dass die Erntemenge voraussichtlich nicht sehr üppig ausfallen wird. Genaue Voraussagen sind hier noch nicht möglich, da es auch auf die Niederschläge in den kommenden Wochen ankommt.

