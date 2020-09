Die Organisation des Schülertransport ist in den Gemeinden eine Hausaufgabe, die es bereits vor der Rentrée zu machen gilt. Ein Blick hinter die Kulissen in Wintger verrät, was es dabei alles zu beachten gilt.

Wintger: Rechenaufgabe Schülertransport

„Mir mussen ëmmer de Bus mat de Faarwen drop huelen“, sagt die kleine Lynn bestimmt, während sie in der Morgendämmerung beim Huälleweeg in Hoffelt auf den Schulbus wartet. Kein Zweifel, in Sachen Schultransport braucht man die Neunjährige zur Rentrée schon mal nichts mehr zu lehren. Nur Minuten später schließt sich hinter ihr und den übrigen Kindern auch schon die Tür des Faarwebus, und los geht es zur Zentralschule um Kiemel nach Wintger. Aus 26 Ortschaften nach Wintger 14 Minuten sind für die Strecke vorgesehen ...