In Wintger sprengten Unbekannte einen Bankautomaten.

Wintger: Geldautomat gesprengt

Wie die Polizei meldet, kam es in der Nacht zum Samstag, gegen 01.15 Uhr, zu einer Detonation am Bankomaten der Sparkasse in Wintger. Der Geldautomat befand sich neben einem Centre Médical und wurde durch die Wucht der Explosion aus der Verankerung gerissen. Zurzeit ist die entwendete Geldsumme noch nicht bekannt, so die Polizei. Bei dem Vorfall soll niemand verletzt worden sein. Es blieb bei hohem Sachschaden.

Zeugen sollen sich unter der Notrufnummer 113 bei der Polizei melden.