Winterzeit: Am Sonntag wird an der Uhr gedreht

Nadine SCHARTZ In der Nacht von Samstag auf Sonntag wird die Uhr um eine Stunde zurückgedreht. Damit wird offiziell die Winterzeit eingeläutet.

Die Tage werden immer kürzer und es wird schneller dunkler: Auch, wenn es bei Temperaturen um 20 Grad Celsius am Nachmittag nicht danach aussieht, steht der Herbst vor der Tür. Damit folgt auch die Umstellung von der Sommer- auf die Winterzeit. An diesem Wochenende ist es wieder so weit.

In der Nacht vom 29. Oktober auf den 30. Oktober werden die Uhren um genau eine Stunde zurückgestellt. Dies geschieht um Punkt 3 Uhr nachts. Langschläfer können sich demnach am Sonntag über eine Stunde mehr Schlaf freuen.

Wer sich nun jedes Mal bei der Zeitumstellung fragt, in welche Richtung der Zeiger gedreht wird, dem hilft eine kleine Eselsbrücke: „Im Frühjahr stellt man die Gartenmöbel vor die Tür, im Herbst zurück in den Schuppen“, lautet der Tipp.

Winterzeit ist die normale Mitteleuropäische Zeit

Bleibt zu erwähnen, dass die Winterzeit eigentlich die normale Mitteleuropäische Zeit ist. Die Sommerzeit wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts im damaligen Deutschen Reich sowie in Österreich-Ungarn eingeführt. Nach dem Ölschock der 1970er Jahre wurde sie generell in Europa etabliert, unter anderem mit dem Ziel, dass die Menschen durch die langen, hellen Sommerabende Energie sparen könnten.

Ob die Sommer- und Winterzeit künftig beibehalten wird oder man sich innerhalb der Europäischen Union auf eine Zeitzone einigt, ist bislang noch unklar. Schon im März 2019 hat das EU-Parlament für die Abschaffung der Zeitumstellung ab dem Jahr 2021 gestimmt. Dazu kam es bislang jedoch noch nicht, da es keine ausreichende Mehrheit unter den 27 Mitgliedstaaten gibt, welche Zeit künftig gelten soll. Unterschiedliche Zeitzonen in Nachbarstaaten sollen vermieden werden.

