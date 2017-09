(dho) - Diesen Winter soll es nass aber warm werde. Dies haben zumindest US-Meteorologen vom staatlichen Wetterdienst NOAA in ihrem Klimatrend berechnet, der sich auf den Zeitraum Dezember bis Februar 2016/17 bezieht und am langjährigen Durchschnitt orientiert ist.



In ihrer Abschätzung sehen sie oftmals typische Westwinde auf Mitteleuropa zukommen. Also viele Tiefs vom Atlantik die immer wieder Regen und warme Luft bringen. "Damit steigt auch das Risiko auf stürmische Wintermonate", wie der Meteorologe Dominik Jung von wetter.net die Situation interpretiert. "Die milden Westwinde haben in der Vergangenheit oftmals viel Regen mit Hochwasser gebracht." Vieles weise laut dem Experten darauf hin, dass Starkregenereignisse im Rahmen des Klimawandels weiter zunehmen.



Wärmer als das langjährige Klimamittel



In Mitteleuropa könnten die Temperaturen 1 bis 2 Grad über dem langjährigen Klimamittel liegen. In Luxemburg lag die mittlere Lufttemperatur vergangenen Winter bei 1,3 Grad. Der Winter war etwas zu kühl, sonnig und deutlich zu trocken. Der kommende Winter könnte in Mitteleuropa mehr Niederschlag als üblich bringen.



Und auch für den Herbst wurden die Trends bereits berechnet. Im September rechnen US-Wetterexperten in Mitteleuropa mit lang anhaltenden trocknen Wetterphasen, die mehr Sonnenschein bringen könnten. Im Oktober sollen es dann mehr Niederschläge als üblich geben, während der November, zumindest in Sachen Regen, wieder normale Werte bringen könnte.



Um die künftigen Trends zu berechnen, werden unter anderem die großräumigen Meeresströmungen und Meerwassertemperaturen untersucht und auch mit dem Klima vergangener Jahre verglichen. Klimatrends sind aber keine Wetterprognosen, sondern nur Abschätzungen.