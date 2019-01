Der Winter macht sich über das Großherzogtum breit. Noch gibt es allerdings keinen Grund zur Sorge: Die Temperaturen liegen weit entfernt von einem Rekordtief. Und es ist Besserung in Sicht.

Lokales 3 Min.

Wintertemperaturen, kein Kälterekord

Sophie HERMES Der Winter macht sich über das Großherzogtum breit. Noch gibt es allerdings keinen Grund zur Sorge: Die Temperaturen liegen weit entfernt von einem Rekordtief.

Luxemburg friert und ist seit Dienstagabend vielerorts von einer mehr oder weniger leichten Schneeschicht bedeckt. Warme Kleidung ist demnach durchaus angesagt, wenn man sich im Freien aufhält. Dennoch kann man derzeit noch nicht von außergewöhnlich niedrigen Temperaturen oder einer extremen Kälteperiode sprechen. Das Wetter zeigt sich vielmehr so, wie dies im Winter in Luxemburg zu erwarten ist.

Längere Kälteperioden waren dem staatlichen Wetterdienst Meteolux zufolge in den vergangenen Jahren alles andere als unüblich. So stieg etwa im Februar 2018 an vier Tagen in Folge das Thermometer nicht über den Gefrierpunkt. Wetterexperten sprechen dann von Wintertagen. Solch eine Periode hat es in diesem Winter noch nicht gegeben, auch wenn die Temperaturen so manchem als recht kühl erschienen.

Die vier Tage mit Maximaltemperaturen unter null Grad Celsius vom vergangenen Februar sind dabei noch eine eher kurze Periode. Im Januar 2016 war dies an sechs Tagen in Folge der Fall, im Dezember 2009 und Februar 2010 an sieben aufeinanderfolgenden Tagen, im Januar 2009 an neun, ein Jahr später an elf, im November und Dezember 2010 an 13, im Januar und Februar 2012 an 14 und im Januar 2013 gar an 15 Tagen am Stück.

Frostige Tage

Mehr als fünf Tage in Folge mit starkem Frost – also Minimaltemperaturen unter -5 Grad Celsius – wurden in sechs der vergangenen zehn Winter verzeichnet. Auffällig ist dabei, dass dies im Winter 2009/2010 gleich drei Mal der Fall war, nämlich an sechs Tagen im Dezember und jeweils acht Tagen im Januar und Februar. Dem stehen 13 solche Tage am Stück zwischen Januar und Februar 2012 gegenüber.

Im Februar 2012 fand zudem die einzige Zeitspanne seit 2009 statt, in der mehrere Tage am Stück mit sehr starkem Frost, sprich Minimaltemperaturen unter -10 Grad Celsius, an der Wetterstation von Meteolux gemessen wurden. Es waren deren sieben am Stück.

Einzelne Tage mit Temperaturen im zweistelligen Minusbereich gehören unterdessen zu den meisten Wintern einfach dazu – auch im Großherzogtum. In den vergangenen zehn Jahren war dies lediglich zweimal nicht der Fall, nämlich 2013/14 und 2016/17. Der absolute Tiefstwert seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1947 geht unterdessen auf den 2. Februar 1956 mit -20,2 Grad zurück.

Solche Werte liegen derzeit noch in weiter Ferne. Wohl hat Meteolux für Donnerstag noch eine Warnung vor Temperaturen von bis zu -8 Grad Celsius herausgegeben, bereits am Wochenende soll es jedoch etwas weniger kalt werden. Für Samstag ist laut aktuellen Vorhersagen nur noch mit minimalen -1 und maximalen 4 Grad zu rechnen.

Eiskratzen ist für viele Fahrer derzeit ein morgendliches Ritual. Foto: Guy Wolff

Klare Sicht für Autofahrer Für Autofahrer, die ihren Wagen über Nacht nicht in einer Garage unterstellen können, ist das Kratzen derzeit ein allmorgendliches Ritual. Um Zeit oder Mühe zu sparen, wird so mancher erfinderisch – oder nutzt altbekannte Tricks: Motor minutenlang laufen lassen oder nur ein Guckloch freikratzen. Das sollten Verkehrsteilnehmer unterlassen, denn beides ist nicht erlaubt und wird von der Polizei bestraft. Wer seinen Motor auf offener Straße laufen lässt, während der Wagen stillsteht und ohne dass dies aus technischen Gründen nötig ist, riskiert eine Geldbuße in Höhe von 49 Euro. Wer unterdessen losfährt, obwohl er über keine ausreichende Sicht nach vorne und zu beiden Seiten verfügt, gefährdet nicht nur die eigene Sicherheit, sondern auch jene der anderen Verkehrsteilnehmer. Hier steht ein Strafgeld von 74 Euro an. Im besten Fall sollte der Fahrer zudem darauf achten, dass auch sein Nummernschild klar sichtbar ist, sonst droht auch für dieses Vergehen ein Bußgeld in Höhe von 49 Euro. Die Polizei hat für diesen Monat verstärkte Kontrollen angekündigt. Wer kein Eiskratzen, aber dennoch auf der sicheren Seite sein will, tut gut daran, bereits am Vorabend mitzudenken und seine Scheibe mit einer Plastikplane sowie Seitenspiegel mit Socken abzudecken. Karton kann auch benutzt werden, dabei besteht allerdings das Risiko, dass er feucht wird und sich über Nacht an dem Glas festsetzt. Im Handel sind zudem Sprays erhältlich, die beim Enteisen helfen. Sie sind allerdings nicht sehr umweltfreundlich. Auch sonst ist etwas Vorsicht geboten: Wer seine Scheibenwischer über vereistes Glas gleiten lässt, riskiert, dass sie kaputtgehen. Zudem sollten das Kühlmittel und der Scheibenreiniger frostsicher sein.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.