Wintermodus: Licht- und Reifenkontrolle für das Auto

Vom 12. Oktober bis zu 13. November können Autobesitzer ihr Fahrzeug auf den ordnungsgemäßen Zustand der Lichtanlagen und der Reifen testen lassen. Laut Sécurité routière kann man sein Fahrzeug in den Werkstätten, in den technischen Kontrollzentren oder aber beim Automobile Club überprüfen lassen. Sind Reifen und Lichtanlage in Ordnung, erhält das Fahrzeug eine Vignette.

M+S oder Schneeflocke?

Vorgeschrieben sind Winterreifen oder wintertaugliche Allwetterreifen bei winterlichen Witterungsbedingungen, also bei Glatteis, Reif- und Eisglätte, Schnee und Schneematsch. Beide Reifensorten sollten dabei das sogenannte „Alpine“-Symbol tragen. Das dreigezackte Bergpiktogramm mit der Schneeflocke in der Mitte wird künftig ausschlaggebend sein, während einer Übergangsphase reicht bei älteren Reifen aber auch noch das M+S-Symbol.

Dem neuen Symbol liegt laut ADAC ein höherer Qualitätsanspruch zugrunde: Während für die Bezeichnung M+S keine einheitlichen winterlichen Prüfkriterien erforderlich sind, müssen Reifen für das „Alpine“-Symbol bei einem vergleichenden Bremstest auf Schnee Mindestqualitäten nachweisen.

Polizeikontrollen angekündigt

Vorgeschrieben ist eine Mindestprofiltiefe von 1,6 Millimeter, empfohlen werden aber mindestens vier Millimeter. Sämtliche Räder müssen dabei mit dem gleichen Reifentyp ausgerüstet sein. Es ist demnach nicht zugelassen, Winterreifen nur auf die Vorderachse zu montieren.

Die Polizei wird zugleich bis Ende Oktober Kontrollen durchführen und es dabei bei Ermahnungen belassen. Ab dem 1. November werden dann Bußgelder fällig.

