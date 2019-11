Im monatlichen City Breakfast thematisierte die Stadt Luxemburg das tragische Unglück auf dem Knuedler, kündigte aber auch eine Änderung in puncto Parktarife an.

Winterlights: Fortsetzung in ruhiger Atmosphäre

"Die Trauer sitzt noch immer tief und die Betroffenheit ist enorm", betonte die hauptstädtische Bürgermeisterin Lydie Polfer am Mittwoch beim City Breakfast in Bezug auf das Unglück, bei dem ein am Sonntag auf dem Knuedler ereignete und bei dem ein zweijähriger Junge ums Leben kam.



In den kommenden Wochen soll das Programm auf den Weihnachtsmärkten jedoch schlichter als geplant vonstatten gehen. So werde in der Oberstadt ein Teil des Unterhaltungsprogramms nicht stattfinden. Den Weihnachtsmarkt komplett zu schließen, sei nicht möglich gewesen, so die Bürgermeisterin. Immerhin sei damit die Existenz infrage gestellt. "Wenn lediglich das Feiern eine Rolle spielen würde, hätten wir mit Sicherheit anders reagiert", gab sie zu verstehen.

Unverändertes Programm im Bahnhofsviertel



Im Bahnhofsviertel hingegen sind keine Programmänderungen vorgesehen, da die Händler dort, wie Lydie Polfer erklärte, mit der Trambaustelle und dem Drogenhandel ohnehin auf jede Aktivität, die den Stadtteil belebt, angewiesen seien. Dementsprechend startet der Nikolaus-Umzug wie geplant am Sonntag um 15 Uhr am Hauptbahnhof. Von dort führt die Strecke über die Avenue de la Gare, den Boulevard de la Pétrusse, den Pont Adolphe und den Boulevard Roosevelt. Von dort geht es über die Rue Philippe II, die Grand-Rue und die Rue du Fossé bis zum Rathaus am Knuedler.



online.fr, Lokales, Parkhaus Fort Neipperg, Foto: Anouk Antony/Luxemburger Wort Foto: Anouk Antony

A propos Quartier Gare: Im Zuge der Eröffnung des Parking Fort Neipperg hatte Mobilitätsschöffe Patrick Goldschmidt in einer öffentlichen Informationsversammlung angekündigt, dass man mit 20.000 kostenlosen Parkstunden die Kunden in die Geschäfte im Bahnhofsviertel locken und Werbung für das Parkhaus betreiben wolle.

Eine kostenlose Parkstunde



Wie dieses Konzept aber umgesetzt werden sollte, konnte allerdings niemand sagen. "Die Umsetzung habe sich als kompliziert herausgestellt", so Patrick Goldschmidt am Mittwoch.



Mittlerweile wurde jedoch eine andere Lösung gefunden: von Freitag bis zum 25. Dezember können Autofahrer eine Stunde kostenlos in den Parkhäusern Neipperg (43, Rue du Fort Neipperg) und Fort Wedell (1, Rue du Commerce) parken.



Darüber hinaus bleibt zu erwähnen, dass die Geschäfte in der Stadt Luxemburg am Freitag bis 20 Uhr geöffnet bleiben. Bis Weihnachten werden die Händler ihre Türen ebenfalls sonntags öffnen.