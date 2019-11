Der Weihnachtsmarkt in der Hauptstadt bietet in diesem Jahr wieder viele Highlights.

Winterlights 2019: Tree Light Show und Puppentheater

Der Weihnachtsmarkt in der Hauptstadt bietet vom 21. November bis zum 5. Januar wieder viele verschiedene Highlights, unter anderem eine Lichtshow, Straßenkünstler, Musik und ein Puppentheater.

(jwi) - Die Weihnachtslichter hängen bereits an manchen Stellen, die ersten Buden werden auf der Place d'Armes aufgerichtet. Kurz: Es weihnachtet so langsam in der Hauptstadt.

Über 50 Kilometer Girlanden, 230 beleuchtete Bäume und fast 450 Lichtdekorationen werden die Straßen und Plätze vom 21. November bis zum 5. Januar schmücken. Insgesamt stehen an sechs Orten in Luxemburg-Stadt 124 Marktstände.

Neben dem traditionellen Lëtzebuerger Chrëschtmaart auf der Place d'Armes und dem Wantermaart auf der Place de la Constitution wird ebenfalls die Eispiste mit 800 Quadratmetern auf dem Knuedler wieder aufgebaut. Wegen des großen Erfolgs ist sie in der Woche von 11 bis 21 Uhr geöffnet, freitags und samstags bis 22 Uhr, Silvester sogar bis 2 Uhr.

Teilweise ist der Weihnachtsmarkt fertig aufgebaut, wie hier auf der Places d'Armes. Foto: Pierre Matgé

„Aufgrund der Trambaustelle findet der Niklosmaart in diesem Jahr in der Rue de Strasbourg statt“, so Bürgermeisterin Lydie Polfer gestern bei der Vorstellung des Programms.

Der Nikolaus-Umzug startet am 1. Dezember um 15 Uhr am Hauptbahnhof. Von dort aus geht er über die Avenue de la Gare Richtung Knuedler.

Erstmals wird auch die Place Hamilius in das Konzept eingebunden. Eines der Highlights bildet die Tree Light Show: Ein konischer Baum aus Metall leuchtet zu jeder vollen Stunde in einer unterschiedlichen Farbe. Neu im Programm ist der Wanterbësch auf dem Square Jan Palach – ein nachgebauter Wald mit Tierfiguren aus Holz.

Stolz ist die Bürgermeisterin ebenfalls auf das gut gefüllte Kulturprogramm. Unzählige Konzerte, Ausstellungen und Museen sollen gegen den Winterblues helfen. Hervorgehoben wurde das neue Poppen-Theaterplaz – ein Marionettenspiel auf der Place du Théâtre vom 7. bis 22. Dezember.

Anreise und Sicherheit

Die städtischen Busse und die Tram können samstags und sonntags, während der Dauer des Winterlights kostenlos benutzt werden.

Ebenfalls sind einige Parkhäuser und -plätze an den Wochenenden gratis, erklärte Schöffe Patrick Goldschmidt. So stehen den Besuchern die Parkings Schuman, Stade, Glacis, P&R Howald und P&R Bouillon samstags und sonntags kostenlos zur Verfügung.

Um die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten, wird die Polizei präventiv mit regelmäßigen Patrouillen in Uniform und in Zivil in der Stadt unterwegs sein.