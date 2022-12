Exklusiv für Abonnenten

Lichtspektakel "Wine Lights Enjoy"

Winterliche Weinberge in bunten Farben

von Volker BINGENHEIMER | Vor 33 Minuten

Tausende Besucher haben am Freitag das Lichtspektakel "Wine Lights Enjoy" an der Mosel bewundert. Die Weinberge erstrahlten in zauberhaftem Licht.