Obdachlose können ab dem 15. November wieder in der Notstruktur schlafen. Es wird in diesem Winter mit mehr Menschen gerechnet als sonst.

Notunterkunft in Findel

Wanteraktioun öffnet bereits nächste Woche ihre Türen

Franziska JÄGER Obdachlose Menschen können ab dem 15. November wieder in der Notunterkunft in Findel schlafen. Die Organisatoren rechnen in diesem Winter mit mehr Bedürftigen als sonst.

1.043 obdachlose Menschen sind im vergangenen Winter in der Notunterkunft in Findel ein und aus gegangen. Die Wanteraktioun (Wak) öffnet in der Regel jedes Jahr zwischen dem 1. Dezember und 31. März ihre Türen, um wohnungslose Menschen, unabhängig ihrer Nationalität, vor dem Erfrieren zu schützen.

Die Öffnungszeiten sind in der jüngsten Vergangenheit aber vom Familienministerium immer wieder angepasst worden, etwa, weil die coronabedingten Ausgangssperren zum Problem für Menschen auf der Straße wurden. Auch Temperaturen, die frühzeitig in die Minusgrade gingen.

„Aus diesem Grund startete die Wak 2021 bereits am 23. November“, erinnert die zuständige Ministerin Corinne Cahen (DP) am Dienstag in einer Pressekonferenz und kündigt zugleich die Saison 2022/23 an: Demnach wird die Wak in diesem Jahr bereits am 15. November eingeläutet. Dies für eine Dauer von fünf Monaten, bis zum 15. April. 1,8 Millionen Euro seien dafür vorgesehen.

7 Die Notunterkunft in Findel wird am 15. November ihre Türen öffnen und bis zum 15. April insgesamt 250 Betten für wohnungslose Menschen zur Verfügung stellen. Foto: Anouk Antony

Die Notunterkunft in Findel wird am 15. November ihre Türen öffnen und bis zum 15. April insgesamt 250 Betten für wohnungslose Menschen zur Verfügung stellen. Foto: Anouk Antony Ein Ruheraum mit Sesseln und einem Fernseher steht den "Bénéficiaires" tagsüber zur Verfügung. Foto: Anouk Antony Die Schlafgäste können ihre Taschen in Schließfächern verstauen. Foto: Anouk Antony "Die Winteraktion ist eine temporäre Notlösung, um Menschen vor dem Erfrieren zu schützen. Wir müssen aber das Housing-First-Ziel weiter ausbauen", so Familienministerin Corinne Cahen (DP, Mitte) auf der Pressekonferenz am Dienstag. Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Foto: Anouk Antony Aktuell wird im Speisesaal der Notunterkunft noch gearbeitet: Eine bessere Isolierung soll den Lärmpegel eindämmen. Foto: Anouk Antony



Insgesamt 250 Betten stehen Bedürftigen, zu 94 Prozent sind dies Männer, zur Verfügung. Die persönliche Situation der „Bénéficiares“, wie die Nutzer genannt werden, ist nicht einheitlich: Manche sind fortgeschrittenen Alters und damit vulnerabel, manche haben keine oder befristete Zeitarbeitsverträge, aber auch – wenn auch wenige – fest angestellte Arbeitnehmer sind immer wieder in der Wak anzutreffen, weil ihr Lohn mit den Luxemburger Mietpreisen nicht mithalten kann.

„Es gibt aber auch Menschen, die gezielt aus den Nachbarländern kommen, um hier ihr Glück zu suchen. Menschen, die sich kostenlos den Winter über in der Wak einquartieren und parallel eine Arbeit suchen, weil sie in Luxemburg Fuß fassen wollen“, ergänzt Corinne Cahen, die sich in der Vergangenheit regelmäßig selbst unter die ehrenamtlichen Helfer gemischt hat.

80 Freiwillige verstärkten im vergangenen Jahr das 21-köpfige Organisationsteam um Croix-Rouge, Caritas und Inter-Actions, die seit Januar 2021 unter dem gemeinsamen Dach der Dräieck Asbl laufen. „Für diesen Winter haben sich bereits 59 Helfer für die Wak angemeldet“, so Cahen. Jeweils in drei Schichten werden diese morgens, mittags und abends eingeteilt, um Essen und Hygieneartikel wie Duschgel und Handtücher an die Schlafgäste auszugeben.

Neben dem täglichen Frühstück, Mittagessen und Abendessen wird donnerstags eine Sprechstunde von „Ärzte der Welt“ angeboten, auch HIV-Tests sind möglich, wenn gewünscht. Auf Covid positiv Getestete sollen im Hotel „Marco Polo“ isoliert werden.

„Wohlgemerkt, dass es in diesem Jahr keine Test- oder Maskenpflicht mehr geben wird“, so die Ministerin weiter. Dies, solange es die Situation erlaube, „aber grundsätzlich wollen wir so niederschwellig wie möglich sein“.

Mehr Obdachlose als im Vorjahr erwartet

„Trotzdem gibt es hier natürlich auch Regeln“, erinnert Diana Pereira, die das Foyer de nuit vonseiten der Caritas koordiniert. „Keine Messer oder andere Waffen, kein Alkoholkonsum in den Schlafsälen, rechtzeitig bei der Wak erscheinen und morgens das Bett abziehen.“

Insgesamt rechne Pereira in diesem Winter mit mehr obdachlosen Gästen in der Notunterkunft als im Vorjahr. „Wir haben von unseren Streetworkern schon die Rückmeldung bekommen, dass auf der Straße in letzter Zeit mehr Leute unterwegs sind als sonst.“

Die Wak das ganze Jahr über aufzulassen, sei laut Corinne Cahen hingegen keine Option. Eine diesbezügliche parlamentarische Anfrage von Marc Goergen (Piraten) beantwortete die Ministerin ebenfalls am Dienstag damit, dass die Wanteraktioun eine temporäre Maßnahme sei. „Ziel der Regierungspolitik ist es, dauerhafte Unterbringungsmöglichkeiten für obdachlose Menschen zu schaffen.“ Insbesondere das Housing First solle ausgebaut werden.





Wer ehrenamtlich bei der Wak arbeiten möchte, kann eine Mail schreiben an: benevolat@draieck.lu

