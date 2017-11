(vb) - Kalt und grau ist es an diesem Wochenende in Luxemburg. Die ersten Flocken des Winters sind bereits gefallen: Im Norden Luxemburgs fiel am Sonntagmorgen gegen 9 Uhr Schnee, der sich zu einer mehreren Zentimeter dicken Schicht ansammelte.



In den Höhenlagen des Öslings sollten Autofahrer aufpassen, denn dort könnten die Straßen besonders am frühen Morgen und in der Nacht glatt werden. Wie Meteolux meldet, bringt der Sonntag weiteren Schneeregen oder Schnee in den Höhenlagen. In tieferen Lagen fällt Regen bei Temperaturen um die 3 bis 6 Grad.



Auch im nördlichen Deutschland fielen in der Nacht die ersten Flocken des Winters: Im Harz, im Sauerland und in Nordhessen lag die Landschaft unter Puderzucker.