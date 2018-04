Laut wissenschaftlichen Studien verursachen Windräder keinen gesundheitsschädlichen Lärm. Voraussetzung ist die richtige Distanz.

Windräder ohne Lärmbelästigung

Jacques GANSER Im Süden des Landes sind zurzeit fünf Windkraftanlagen in Planung, eine davon ist in der Genehmigungsphase. Mit Geräuschproblemen ist dabei laut Umweltministerin Carole Dieschbourg nicht zu rechnen.

Es gibt keine wissenschaftlichen Beweise dafür, dass Windräder gesundheitsschädlichen Lärm verursachen. Laut Umweltministerin Carole Dieschbourg sei bis zum heutigen Tage auch keine einzige Klage wegen einer solchen Lärmschädigung eingereicht worden. Dieschbourg erläutert die Lärmproblematik in ihrer Antwort auf eine parlamentarische Frage.

Der Abgeordnete Max Hahn (DP) hatte sich nach den aktuellen Windradprojekten im Süden des Landes und nach dessen Auswirkungen erkundigt. In seiner Frage bezog sich Hahn auch auf die Studien der französischen Agentur für Lebensmittelsicherheit, Umwelt und Arbeit ANSES. Diese hatte in einer groß angelegten Studie keinerlei negative Auswirkungen auf die Gesundheit feststellen können.

Prozedur für Garnich

Umweltministerin Carole Dieschbourg bestätigt in ihrer Antwort, dass zurzeit die Genehmigungsprozedur für den Windpark Garnich eingeleitet worden sei. Die Projekte Differdingen, Sudwand, Dalheim und Kayl-Rümelingen befinden sich hingegen noch in der Planungsphase. Was Garnich betrifft, so befindet sich das nächstliegende Gebäude, ein Hof außerhalb des Dorfes, in 614 Metern Entfernung zur Windanlage. Das nächstliegende Wohnviertel befindet sich hingegen in einer Entfernung von 850 Metern.



Was die Lärmstudie betrifft, so verweist Dieschbourg auf die luxemburgische Gesetzgebung, welche die strikten europäischen Grenzwerte vorschreibt. So produzieren Windanlagen wohl Geräusche im unteren Frequenzbereich, dieser sogenannte Infraschall mit Frequenzen unterhalb von 20 Hertz ist aber für das menschliche Ohr nicht wahrnehmbar. Erst ab einer Frequenz oberhalb von 20 Hertz, also oberhalb von 20 Schlägen pro Minute, wird ein Lärmereignis überhaupt als Ton und nicht als einzelne Vibration wahrgenommen.



Weitaus intensivere Quellen von Infraschall sind zum Beispiel der Straßenverkehr oder noch die Industrie. Auch der Wind selbst kann Infraschall verursachen.



UnangenehmeTieftöne



Allerdings hat die ANSES auch festgestellt, dass tiefe Töne, selbst wenn sie im nicht hörbaren Bereich liegen, beim Menschen unangenehme Gefühle und sogar Angst auslösen können. Die Quellensuche bleibt dann allerdings oft schwierig.