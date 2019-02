Windpark: 1-0 für Ottange gegen Rümelingen

Bei Rümelingen war ein Windpark geplant. Gebaut wurde er nicht. Nun ragen Windräder gegenüber, im französischen Ottange empor.

2009 in der südlichsten Ortschaft Luxemburgs. Es weht ein Wind der Veränderung. Beidseitig der Grenze werden große Pläne geschmiedet: Sowohl in der französischen Grenzortschaft Ottange (F) als auf luxemburgischer Seite in Rümelingen soll jeweils ein Windpark entstehen.

Zehn Jahre später, erneut in der südlichsten Ortschaft Luxemburgs ...