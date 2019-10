Am Freitag werden Rotorblätter einer Windkraftanlage von der belgischen Grenze nach Heisdorf transportiert. Verkehrsbehinderungen sind zu erwarten.

Windkraft-Schwertransport im Ösling

(mth) - Mit einem Schwertransport werden am Freitag die Rotorblätter einer Windkraftanlage zwischen Doncols an der belgischen Grenze und Heisdorf in der Gemeinde Wintger transportiert.

Der Transport wird zwischen 12 und 15 Uhr stattfinden und sich ab Doncols über Schleif, Derenbach und Heisdorf bewegen.

200 Tonnen auf Rädern In der Nacht auf Montag war es auf den Straßen zwischen Vianden und Petingen zu einigen Wartezeiten für den Verkehr gekommen. Schuld daran war ein Schwertransporter. Begleitet wurde dieser von der Verkehrspolizei. Um den Verkehr möglichst wenig zu beeinflussen, werden solche Transporte nachts durchgeführt.

Laut Polizei ist auf den besagten Streckenteilen bis 15 Uhr mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen. Alle Verkehrsteilnehmer sind gebeten, die Anweisungen der Verkehrspolizei zu befolgen.