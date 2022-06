Am Mittwochnachmittag zog im Ösling ein Windrüssel über eine Baustelle – wenn auch nur im Mini-Format.

Naturspektakel

Windhose in Munshausen

Am Mittwochnachmittag zog im Ösling ein Windrüssel über eine Baustelle – wenn auch nur im Mini-Format.

(TJ) – Es war wohl eher der berühmte „Sturm im Wasserglas“, dennoch gelangen Rol Krieger am Mittwoch auf einer Baustelle im Norden des Landes – besser gesagt, in Munshausen – mehrere beeindruckende Bilder einer Windhose.

Foto: Rol Krieger

Die Tatsache, dass nach der längeren Trockenperiode viel Staub den Boden bedeckte, machte das Naturphänomen deutlich sichtbar. Solche „Windrüssel“ entstehen in der Regel, wenn bodennahe warme Luft von kalter Luft in der Höhe überlagert wird und die Windrichtungen mit der Höhe ändern. Meist drehen sie zuerst horizontal und wechseln in einer zweiten Phase in die Vertikale.

Foto: Rol Krieger

Sie wandern bisweilen über längere Strecken und lassen schlimmstenfalls eine Schneise der Zerstörung, so wie dies im August 2019 in Petingen der Fall war. Die Windhose von Munshausen löste sich nach wenigen Minuten in Nichts auf, die Fotos sind dennoch ein Dokument eines der faszinierendsten Naturphänomene. Im Mai 2022 waren im Rahmen eines Gewitters Tornados in Nordrhein-Westfalen beobachtet worden.

