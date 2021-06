In der Nacht auf Sonntag brachen teils heftige Unwetter mit stellenweise sogar Hagel über Luxemburg herein.

Lokales 1

Windböen bis 110 km/h

Westen des Landes besonders betroffen

In der Nacht auf Sonntag brachen teils heftige Unwetter mit stellenweise sogar Hagel über Luxemburg herein.

(jwi) - In der Nacht auf Sonntag brachen teils heftige Unwetter mit Hagel über Luxemburg herein. Gerade der Westen des Landes war davon betroffen.

So wurden unter anderem an der Wetterstation in Steinfort Windspitzen von 106 km/h gemessen, mehr als 40 Liter Regen pro Quadratmeter fielen hier zu Boden. In Niederkerschen betrug die gemessene Windgeschwindigkeit sogar 110 km/h.

Die vielen Blitze am Samstagabend boten ein beeindruckendes Schauspiel:

Alleine für 21 Uhr wurden über Luxemburg und dessen Umland mehr als 1.140 Blitze registriert, wie aus einer Online-Wetterkarte von Kachelmannwetter.com hervorgeht.

1.146 Blitze sind für 21 Uhr im Kartenausschnitt zu erkennen. Foto: Kachelmannwetter.com

Aufgrund der Alerte jaune, welche die nationale Wetterbehörde Meteolux für Samstagabend herausbrachte, wurde beim CGDIS für abends präventiv eine Einsatzleitstelle für etwaige Notrufe eingerichtet.

Bürger verlangen Antworten nach Überschwemmungen Verzweiflung und Enttäuschung war bei den Einwohnern von Differdingen in einer Infoversammlung zu spüren.

Darüber hinaus wurden die Feuer- und Rettungsleitstellen des Landes stetig über die Entwicklung der Wetterlage informiert.

Am Ende zogen zwar einige Sturmzellen über das Land, verursachten aber nur wenige Einsätze. Das gab der CGDIS am Sonntagmorgen bekannt.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.