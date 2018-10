Zweimal Warnstufe Gelb hat Meteolux für Dienstag ausgegeben, einmal wegen Winden mit Spitzen von bis zu 75 km/h und einmal wegen einem kurzfristigen Schneeflaum auf den Öslinger Kuppen.

Wind, Regen und ein paar Schneeflocken

Steve REMESCH

Nachdem in der Nacht zum Dienstag ein Tiefdruckgebiet das Großherzogtum erreicht, steht eine deutliche Wetterveränderung bevor. Diese bringt noch mehr Wind und dazu Regen und Schneeregen. So soll es am Vormittag bis zu sieben Liter Niederschlag geben und am Nachmittag noch einmal bis zu vier Liter pro Quadratmeter.



In Höhenlagen kann der Schnee am frühen Nachmittag zwischenzeitlich liegen bleiben und eine Maximalhöhe von einem oder zwei Zentimetern erreichen. Ab Mittag und bis in den späten Abend sind Windböen mit einer Stärke zwischen 50 und 75 km/h möglich.



Am Mittwoch beruhigt sich die Wetterlage aber kurz. Bei zwischen null und zehn Grad soll es trocken bleiben. Am Mittwochmorgen wird Frost allerdings nicht ausgeschlossen. Im weiteren Wochenverlauf pendeln sich die Temperaturen zwischen vier und zwölf Grad ein. Der Himmel klärt am Freitag erst auf. Die Wolken werden immer wieder von Niederschlag begleitet.