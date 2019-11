Jeder will alt werden, aber niemand will es sein: Die Frage nach dem Dasein im Alter schieben viele nur allzugern vor sich her. Ein Blick hinter die Kulissen des Servior-Pflegeheims in Wiltz zeigt indes, dass auch der Herbst des Lebens Blütezeiten bereithält.

Wiltzer Pflegeheim: Wärme im Herbst des Lebens

John LAMBERTY Jeder will alt werden, aber niemand will es sein: Die Frage nach dem Dasein im Alter schieben viele nur allzugern vor sich her. Ein Blick hinter die Kulissen des Servior-Pflegeheims in Wiltz zeigt indes, dass auch der Herbst des Lebens Blütezeiten bereithält.

„In der Ruhe liegt die Kraft“ steht auf der hölzernen Sitzbank im Eingangsbereich des Pflegeheims Geenzebléi in Wiltz geschrieben. Für die Qigong-Runde von Betreuerin Patricia Azevedo gilt dieser Leitspruch allemal. Langsam ein- und ausatmen, die Beine strecken, die Füße kreisen lassen und spüren, wie sich der Körper entspannt. Mit Herzlichkeit und Hingabe

„Die Bewegungsübungen tun in der Tat ganz gut“, sagt Hélène, die regelmäßig teilnimmt, so gut es die Tagesform der Seniorin eben zulässt ...

