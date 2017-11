(dho) - In der "Salzbaach" in Wiltz wurde am Samstag die Leiche eines Mannes gefunden. Die Autopsie hat laut Polizeibericht zweifelsfrei ergeben, dass es sich bei der Leiche um einen 56-jährigen Mann aus Wiltz handelt, der seit dem 6. Oktober 2017 als vermisst gemeldet war.

Es konnte kein Fremdverschulden am Tod des Mannes festgestellt werden.