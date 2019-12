Mit seinem spontanen Kleeschen-Auftritt für die Kinder im kriegsgebeutelten Wiltz wurde Richard W. Brookins im Winter 1944 zum Helden. Am Sonntag erinnerte man sich vor Ort zum 75. Mal an den American St-Nick.

Wiltz: Nikolaus mit Heldenstatus

John LAMBERTY Mit seinem spontanen Kleeschen-Auftritt für die Kinder im kriegsgebeutelten Wiltz wurde Richard W. Brookins im Winter 1944 zum Helden. Am Sonntag erinnerte man sich vor Ort zum 75. Mal an den American St-Nick.

Hollywood wusste es schon immer: Echte Legenden sterben nicht ... Auch 75 Jahre nach seinem unvergesslichen Auftritt und ein Jahr nach seinem Ableben am 11. Oktober 2018 ist der als American St-Nick bekannt gewordene Richard W. Brookins in Wiltz so lebendig wie eh und je.

11 Dem Kleeschen fiel es am Sonntagnachmittag wahrlich nicht schwer, die Herzen der Kinder zu erobern. Foto: John Lamberty

Im bitteren Kriegswinter 1944 war Brookins als damaliger US-Soldat auf Drängen seines Kompaniekameraden Harry Stutz im Wiltzer Schlosshof kurzerhand in die Rolle des Kleeschen geschlüpft, um den Kindern des unlängst zuvor befreiten Ardennenstädtchens eine Freude zu bereiten, dies mit Süßigkeiten, die die Soldaten der 28th Infantry Division eigens aus ihren Care-Paketen für Weihnachten abgetreten hatten.

Bis heute unvergessen



Ein Moment der Menschlichkeit inmitten des Krieges, der in der Folge unvergessen blieb und vor genau 70 Jahren in die Gründung des Oeuvre St-Nicolas Wooltz mündete, das seither alljährlich den Nikolaus vor Ort empfängt und dabei zugleich die Erinnerung an dessen einzigartigen Einzug im Jahre 1944 bewahrt.



So auch erneut am Wochenende, wobei über dem diesjährigem Besuch des Kleeschens angesichts der runden Jubiläumszahlen aber ein ganz besonderer Zauber lag.

Doppelter Grund zum Feiern



Immerhin hatten es sich die Gemeinde Wiltz, das lokale Nakloswierk und das Musée sur la bataille des Ardennes am Samstag nicht nehmen lassen, ihrem American St-Nick im Beisein von dessen Sohn David, seiner Tochter Carol sowie zahlreicher weiterer Familienmitglieder gleich zwei Gedenk- und Informationstafeln zu widmen, die das Andenken an Richard W. Brookins fortan noch tiefer im kollektiven Gedächtnis der Ortschaft verankern sollen.

Zugleich stellten der US-Autor Peter Lion und der Wiltzer Lokalhistoriker Emile Lutgen zwei neue Bücher zum 75. Jahrestag des amerikanischen Kleeschen-Auftritts sowie zum 70. Geburtstag des Oeuvre St-Nicolas Wooltz vor.

Geschenke aus Amerika



Mit Geschenken im Gepäck waren aber auch die sichtlich berührten Angehörigen von Richard W. Brookins angereist. So überreichte David Brookins dem Wiltzer Ardennenschlachtmuseum einen Gürtel, den sein Vater während seines Kriegsaufenthalts in Wiltz vor 75 Jahren offenbar bei der lokalen Ideal-Lederfabrik erworben hatte, sowie jenen Brief mit dem der Wiltzer Jeanly Schweig ihn 1977 – nach eingehenden Recherchen – erstmals zum festlichen Nikolaus-Umzug zurück in das Ardennenstädtchen eingeladen hatte.

Am Sonntag nahm der Kleeschen die Bescherung dann bei seinem traditionellen Besuch in Wiltz aber selbst die Hand, wobei ihm in Erwartung einer prall gefüllten Tiitchen erneut zahllose strahlende Kinderaugen anblickten: Kein Zweifel, der Mythos lebt!