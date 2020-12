Wiltz: Kurs halten trotz Corona

Die Gemeinde Wiltz will, trotz der finanziellen Folgen der Corona-Pandemie, den Blick weiter auf die Zukunft gerichtet halten und beherzt an ihrer langfristigen Entwicklung weiterarbeiten

Es ist kein Krisenbudget, aber auch kein Haushalt wie alle Jahre: Die Folgen der allgegenwärtigen Corona-Pandemie, sie können auch in Wiltz bei der Investitionsplanung für das nächste Jahr nicht einfach ausgeklammert werden. Und doch will man sich in der Ardennengemeinde durch das Virus nicht vom eingeschlagenen Weg in die Zukunft abbringen lassen, wie Bürgermeister Fränk Arndt (LSAP) dieser Tage im Gemeinderat betonte.

Müsse man wegen des Einbruchs der staatlichen Zuwendungen an die Kommunen auch Mindereinnahmen von 3,6 Millionen Euro in diesem, und voraussichtlich 1,5 Millionen Euro im kommenden Jahr verbuchen, so halte man gemäß des langfristigen Strategieplans CAP 2030 und dem Motto „Wohnen, arbeiten und gut leben“ doch an dem Ziel fest, die Rolle der Gemeinde Wiltz als wettbewerbsfähiges und lebenswertes Regionalzentrum in den Ardennen weiter zu festigen, so Arndt ...