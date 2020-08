Mit Blumen, vor allem aber mit mahnenden Appellen wurde am Montag in Wiltz der Opfer des Generalstreiks von vor 78 Jahren gedacht.

Wiltz: Geschichte ermahnt Gegenwart

John LAMBERTY Mit Blumen, vor allem aber mit mahnenden Appellen wurde am Montag in Wiltz der Opfer des Generalstreiks von vor 78 Jahren gedacht.

Mit dem Gedenken an die Opfer des Generalstreiks vom 31. August 1942 warf die Märtyrerstadt Wiltz am Montag erneut stellvertretend für das ganze Land den Blick zurück auf die Terrorjahre des Zweiten Weltkriegs, der Besatzung und der Zwangsrekrutierung, und damit auf das wohl dunkelste Kapitel in der Geschichte des Großherzogtums.

Und dennoch stand die Gegenwart bei den Blumenniederlegungen am Eingangsportal zur ehemaligen Ideal-Lederfabrik und vor dem nationalen Streikdenkmal so eindringlich im Fokus wie selten zuvor.

Aufgrund der Corona-Pandemie fanden die Gedenkfeiern in Wiltz am Montag in kleinerem Kreise und unter Einhaltung der sanitären Schutzregeln statt. Foto: John Lamberty

Zivilcourage von einst als Beispiel für heute

Denn drohen die Gefahren für die Freiheit, den demokratischen Rechtsstaat und das friedliche Zusammenleben auch nicht mehr in Form von Panzern und Standgerichtsurteilen, so doch von den immer spürbarer um sich greifenden Kräften, die in der Gesellschaft und in den sozialen Medien Hass befördern oder Misstrauen und Zwiespalt säen.

„Unser Gedenken macht nur Sinn, wenn wir daraus auch für unseren Alltag Konsequenzen ziehen“ Guy Dockendorf, Präsident des Comité pour la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale

Während der Wiltzer Bürgermeister Fränk Arndt und Regierungsvertreter Marc Hansen den beschämenden Versuch eines Reichstagssturm durch Rechtsextremisten in Berlin verurteilten, erinnerte Guy Dockendorf als Vorsitzender des Comité pour la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale an die unwürdigen Schmierereien Unbekannter, die jüngst an der Gedenkstätte im französischen Oradour-sur-Glane das Wort „martyrs“ durch „menteurs“ ersetzt hatten.

Als Vorsitzender des Comité pour la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale mahnte Guy Dockendorf dazu an, die Zivilcourage der Streikenden von 1942 auch heutzutage im Kampf gegen Hass und Spaltung aufzubringen. Foto: John Lamberty

Taten und Tendenzen, die nicht nur Bestürzung, sondern auch aktive Zeichen der Zivilcourage und der Auflehnung hervorrufen sollten, wie alle Redner vor dem Streikdenkmal betonten.

Diesen Mut, aufzustehen und offen für die Verteidigung von Miteinander und Menschenwürde einzutreten, hätten die Initiatoren des Generalstreiks von 1942 auf eindrucksvolle Weise demonstriert. „Unser Gedenken macht nur Sinn, wenn wir daraus auch für unseren Alltag Konsequenzen ziehen“, so Guy Dockendorf.

Als ermutigende Erfahrung wertete Kammerpräsident Fernand Etgen derweil aber die ausgeprägte Solidarität, mit der sich die Luxemburger seit Beginn des Jahres gegen die Ausbreitung des Corona-Virus gestemmt hätten. Wobei sich zugleich gezeigt habe, dass es auch in Europa mehr Solidarität und grenzübergreifender Zusammenarbeit bedarf.

Mit Blick auf Hass und Stigmatisierung in der Gesellschaft habe die Abgeordnetenkammer im vergangenen Jahr einen wichtigen Beitrag geleistet, indem sie sich in einer Motion dazu verpflichtet habe, durch Bildung und Sensibilisierung verstärkt gegen jegliche Formen der Intoleranz und Unmenschlichkeit anzugehen.

Als Vertreter der Regierung legt Marc Hansen Blumen vor dem nationalen Streikdenkmal nieder. Foto: John Lamberty

Das Licht der Welt sein

Begonnen hatte die corona-bedingt in kleinerem Umfang organisierte Gedenkzeremonie am Morgen mit einem Gottesdienst zu Ehren der Opfer in der Dekanatskirche in Niederwiltz. Dechant Maurice Péporté hatte dabei dazu aufgerufen, dem Beispiel der Streikteilnehmer von einst zu folgen und auch heute das Licht der Welt zu sein, das jungen Generationen Orientierung biete.

An der Gedenkzeremonie in Wiltz nahmen natürlich auch wieder Vertreter zahlreicher patriotischer Vereinigungen teil. Foto: John Lamberty

Lob gab es am Montag aber auch von diversen Seiten für die zahlreichen Initiativen, mit denen gerade in Wiltz versucht wird, junge Menschen zu Passeurs de mémoire zu machen. Dies etwa durch die Einbeziehung von Wiltzer Schülern in die Erarbeitung eines neuen pädagogischen Konzepts für die Gedenkstätte am Schumannseck oder auch durch das weitere Füllen der Rucksakbibliothéik des Comité pour la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale.

