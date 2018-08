Unter Sirenengeheul und mit Blumenniederlegungen würdigten Politik und patriotische Vereinigungen am Freitag in Wiltz erneut die Opfer des Nationalstreiks vom 31. August 1942 – und die Freiheiten und Werte, die Luxemburg dank deren Mut bis heute genießen darf.

Wiltz: Gedenken an Generalstreik

John LAMBERTY Unter Sirenengeheul und mit Blumenniederlegungen würdigten Politik und patriotische Vereinigungen am Freitag in Wiltz erneut die Opfer des Nationalstreiks vom 31. August 1942 – und die Freiheiten und Werte, die Luxemburg dank deren Mut bis heute genießen darf.

76 Jahre sind vergangen seit das Großherzogtum eines der dunkelsten und zugleich stolzesten Kapitel seiner Geschichte erlebte, 76 Jahre seit Gauleiter Gustav Simon am 30. August 1942 die Zwangsrekrutierung der Luxemburger Jugend in die deutsche Wehrmacht verkündete und das Land tags darauf mit einem Generalstreik antwortete, 76 Jahre seit viele dieser Aufrechten ihren Mut mit Folter, Verschleppung und Tod bezahlten und ihrem Heimatland zugleich weltweit Anerkennung und Beistand bescherten.

Botschaften vermitteln, Brücken schlagen

Vor dem Eingangstor zur früheren Ideal-Lederfabrik, wo der Generalstreik am 31. August 1942 einst seinen Anfang nahm, sowie am Fuße des nationalen Streikdenkmals erinnerte die Gemeinde Wiltz gestern erneut mit Vertretern der Regierung und der Abgeordnetenkammer sowie zahlreicher patriotischer Vereinigungen, Gewerkschaften, Verwaltungen und Betriebe an die unerschrockenen Streikteilnehmer von damals.

Zu Füßen der Tafel vor dem Werktor der ehemaligen Ideal-Lederfabrik in Wiltz wurden im Gedenken an den Ausbruch des Generalstreiks von 1942 Blumen deponiert. Foto: John Lamberty

Ein Akt, der alljährlich die gleichen historischen Ereignisse in Erinnerung ruft und dieselben Botschaften des „Nie wieder“ und „Niemals vergessen“ wiederholt, der jedoch heutzutage unerlässlicher erscheint als je zuvor, wie etwa der Vorsitzende des Comité pour la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale, Laurent Moyse, betonte.

Warnung vor neuen Gräben



„Je schwieriger die Gegenwart zu verstehen ist, umso wichtiger ist es, die Vergangenheit zu kennen“, so Moyse, der denn auch vor den neuen gesellschaftlichen Gräben warnte, die Hass, Intoleranz und Ausgrenzung mittlerweile wieder vielerorts auszuheben drohten.

Müsse das respektvolle Gedenken an die Streikopfer von damals den Nachkriegsgenerationen eine moralische Pflicht bleiben, so fordere deren Beispiel doch nicht weniger eindringlich auf, auch heute den Mut zum Nein-Sagen aufzubringen, wie danach auch Parlamentspräsident Mars Di Bartolomeo meinte: Nein zu Charlottesville oder Chemnitz, Nein zum Massenmord in Syrien oder Jemen, Nein zu neuen Mauern, neuem Stacheldraht und neuen Lagern ...

Auch Bürgermeister Fränk Arndt und Regierungsvertreter Romain Schneider mahnten an, die auch in Europa neu auflodernden Flammen von Hass und Gewalt mit Solidarität und Zivilcourage auszutreten. Zugleich gelte es aber, den Ursachen gesellschaftlicher Spaltungen entgegenzuwirken, indem man Armut, soziale Unzufriedenheit und Perspektivlosigkeit bekämpfe.

Geradezu symbolisch für diesen Versuch, das Gedenken an Gestern für die Gestaltung des Morgen zu nutzen, stehe in Wiltz zurzeit die angestrebte Schaffung eines neuen Stadtviertels auf dem einstigen Gelände der Ideal-Lederfabrik, wo demnach an der Wiege des Generalstreiks von 1942 bald neue Perspektiven von Lebensqualität, Arbeitsmöglichkeiten und sozialem Miteinander erwachsen sollen.

„Ee muss ufänken,opzehalen“

Im Anschluss an die Ansprachen und Blumenniederlegungen beim Streikdenkmal begab man sich dann zum Ehrenwein ins Schloss, wo man nochmals die von der Stadt Wiltz in Zusammenarbeit mit dem nationalen Resistenzmuseum aus Esch/Alzette erarbeitete Wanderausstellung „75 Jor Streik“ besichtigen konnte.

Begonnen hatten die Gedenkfeierlichkeiten derweil am Morgen mit einem Gottesdienst in der Niederwiltzer Dekanatskirche, wo Dechant Martin Molitor für das Aufstehen neuer Friedensstifter warb, ob auf der Bühne der großen Weltpolitik oder innerhalb der eigenen Familie, der Nachbarschaft oder des Arbeitsumfelds. Zum Frieden führe letztlich nämlich nur ein Weg: „Ee muss ufänken, opzehalen.“