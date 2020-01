Rund zwei Jahre nach dem Beginn der ersten Arbeiten öffnet der Landesfeuerwehrverband am 21. März in der alten Niederwiltzer Feuerwehrkaserne an der Géitz das erste, nationale Pompjeesmusée.

Wiltz: Feuerwehrmuseum öffnet am 21. März

Während sich die Blicke im Luxemburger Rettungswesen mit der Gründung des Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS) zurzeit allenthalben in die Zukunft richten, sorgt man in Wiltz gerade ohne großes Aufhebens dafür, dass auch dessen Wurzeln lebendig bleiben. Rund zwei Jahre nach dem Beginn der ersten Arbeiten öffnet der Landesfeuerwehrverband am 21 ...