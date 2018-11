Es war ein Nikolausbesuch, der in Wiltz unvergesslich geblieben ist: Am 5. Dezember 1944 schlüpft der US-Soldat Richard W. Brookins für die Kinder des kriegsgebeutelten Ortes in die Rolle des Kleeschen. Am 11. Oktober ist Brookins nun verstorben, der Mythos aber lebt.

Wiltz: Der Kleeschen stirbt nie

John LAMBERTY

„Dat war dee schéinsten Dag aus menger Kannerzäit“, sagt Vicky Cornette unumwunden. „Du koum d'Rundstedt-Offensiv – an dono ware mir keng Kanner méi ...“ 74 Jahre sind seit dem 5. Dezember 1944 vergangen, doch wer der temperamentvollen 84-Jährigen zuhört, der könnte meinen, was sie da erzählt, habe sich erst gestern zugetragen. Jener Auftritt des heiligen Nikolaus, der ihr wie so vielen anderen Wiltzern bis heute unvergesslich geblieben ist. Damals, im Kriegswinter 1944, war der US-Soldat Richard W ...

