(SH) - "Mit einem gewissen Erstaunen musste der Verwaltungsgrat des Echternacher Willibrordus-Bauvereins feststellen, dass die Ferienordnung 2018/19 für den Pfingstdienstag, den Tag der Springprozession, keinen schulfreien Tag mehr vorsieht." Mit diesen Worten wandte sich der Organisator der Springprozession am Dienstag an die Presse.

Für die Verantwortlichen des Vereins verstößt diese Entscheidung gegen die Unesco-Konvention vom 17. Oktober 2003, die vom Staat verlangt, dass er alle notwendigen Maßnahmen zur Wahrung des geschützten immateriellen Kulturgutes ergreift. Die Springprozession steht seit 2010 auf der Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit. Damals habe man sich für schulfrei am Pfingstdienstag ausgesprochen. 2019 sind die Pfingstferien allerdings bereits über eine Woche vor Pfingstdienstag beendet.



Schüler müssen sich entschuldigen



Im März dieses Jahres kam es in diesem Kontext zu einem Briefwechsel zwischen dem Willibrordus-Bauverein und Unterrichtsminister Claude Meisch. Dabei hat sich der Minister für ein "großzügiges schulfrei" für die Echternacher Schüler am Pfingstdienstag ausgesprochen. Auch die übrigen Schüler des Landes sollen an der Springprozession teilnehmen können, müssen dafür jedoch eine Entschuldigung bei ihrem Lehrer abgeben, so wie es auch während der Muttergottesoktave gehandhabt wird. In einem Brief vom 5. Juli habe Staatsminister Xavier Bettel betont, dass er sich der Anordnung des Erziehungsministeriums anschließe.



Dem Willibrordus-Bauverein zufolge könne man die beiden Veranstaltungen jedoch nicht miteinander vergleichen. "Die Oktavwallfahrten erstrecken sich über zwei ganze Wochen, wohingegen die Springprozession ausschließlich am Pfingstdienstag stattfindet", steht in der Pressemitteilung. Weiter weist der Organisator darauf hin, dass die Springprozession neben ihrer religiösen Tradition auch eine ausgeprägte kulturelle Dimension besitze. "Es gibt Teilnehmer, die kaum Kirchgänger sind, aber an der Prozession teilnehmen, weil eine lange Tradition in ihrer Familie oder im Heimatort sie dazu bewegt."

"Jeder kann gehen"



Im Unterrichtsministerium zeigt man wenig Verständnis für die Aufregung. "Wir wollen niemanden daran hindern, an der Springprozession teilzunehmen. Jeder Schüler, der nach Echternach gehen will, kann dies tun, ganz gleich ob er mitspringen, musizieren oder einfach nur zuschauen will", erklärt Pressesprecherin Myriam Bamberg. Damit seien die Vorgaben der Unesco respektiert.



Minister Claude Meisch hat dies auch über Twitter bestätigt:



Sprangprëssessioun: All Schüler däerf Päischtdënschden op Eechternoach. Fir ze sprangen, kucken, bieden, musizéieren,... Wou ass de Problem? — Claude Meisch (@MeischClaude) September 5, 2017

Eltern von Schülern, die am Pfingstdienstag 2019 an der Veranstaltung teilnehmen wollen, müssen die Schule lediglich informieren. Schüler aus Echternach haben frei. "Würden wir generell schulfrei geben, würde sich für die Schüler, die nicht an der Springprozession teilnehmen, die Frage nach einer möglichen Betreuung stellen", fährt Myriam Bamberg fort.



