Luxemburgs erstes Baby 2023

Willkommen, Liv!

(tom) - Um 0:21 Uhr am 1. Januar 2023 war es soweit: Die kleine Liv Van Vooren erblickte in der Maternité in Strassen das Licht der Welt und ist damit Luxemburgs erstes Baby des Jahres. Bei einer Größe von 48 cm wog die Kleine 3.220 Gramm. Die Mutter Anaïs aus Messancy in Belgien und ihre Tochter sind wohlauf. Ihre beiden Söhne sowie Gatte Romain freuen sich über das jüngste Familienmitglied.

