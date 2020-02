Wildnispädagogik: Von der Natur lernen

Wildnispädagogik befindet sich in Luxemburg noch in den Kinderschuhen. Mit sanften Mitteln soll ein harmonisches Miteinander zwsichen Mensch und Natur erlernt werden.

Wie kommt jemand auf den Gedanken, Wildnispädagogik zu erlernen? Und was ist das überhaupt? Survivaltraining im Dschungel, Trapperleben in Kanada? "Nichts von alldem und trotzdem ein bisschen von allem", meint Claude Fries, einer von insgesamt 20 ausgebildeten Wildnispädagogen in Luxemburg. "Ich bin von der Ausbildung her Erzieher, wollte aber weg von der Büroarbeit wieder hin zu den Menschen. Da stieß ich auf den Berufsweg des Wildnispädagogen."



Da in diesem Bereich eine ganze Reihe von Qualifikationen nicht international anerkannt werden, begann Claude Fries eine Ausbildung an der damaligen Naturschule Freiburg ...