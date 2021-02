Die Police grand-ducale musste einen alkoholiserten Fahrer von der Hauptstadt über die A1 verfolgen. Erst in Trier gab der Mann auf.

Wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei endet in Trier

(C.) - In der Nacht zum Samstag kam es auf der A1 zu einer spektakulären Verfolgungsfahrt: Der Fahrer eines Wagens mit deutschen Nummernschildern lieferte sich ein Rennen mit der Polizei, das er schlussendlich verlor - allerdings erst in Trier. Im Val de Hamm in Luxemburg-Stadt war einer Streife das Auto als verdächtig aufgefallen. Als die Beamten das Auto kontrollieren wollten, beschleunigte der Fahrer sofort und flüchtete in Richtung Autobahn A 1 nach Trier.

Während der Verfolgungsfahrt versuchte der Flüchtende mehrmals die Polizei abzudrängen, indem er den Streifenwagen rammte. Schließlich konnte das Auto in Zusammenarbeit mit der deutschen Polizei in Trier gestoppt werden. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer betrunken war. Der Mann wurde wegen Rebellion und Fahren unter Alkoholeinfluss angezeigt.



